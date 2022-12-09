報導指稱Google精簡營運成本 計畫將Waze及Google Maps產品團隊合併
華爾街日報取得消息指稱，Google計畫將2013年收購的Waze導航服務與Google Maps產品團隊合併，藉此因應營運成本精簡需求。
而Google發言人後續證實此事，確定從美國當地時間本週五開始，將Waze團隊約500名員工與Google Maps產品團隊合併。
同時，Waze執行長Neha Parikh將在合併過渡期之後卸任。在進一步說明中，Google表示仍會讓Waze服務維持獨立運作，同時也不會在重組過程進行裁員。
藉由此次合併，Google預期將減少Waze、Google Maps產品之間重疊的地圖製作業務，藉此降低整體營運成本。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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