聯發科推出天璣8200處理器 相關手機最快今年底推出
聯發科稍早宣布推出天璣8200處理器，同時也確認首波應用此款處理器的終端產品將會在今年底推出。
天璣8200處理器基本上可視為先前推出的天璣8100處理器強化版本，雖然定位為天璣9200處理器的次階產品，但市場競爭目標則會鎖定Qualcomm的Snapdragon 7 Gen 1，甚至接下來可能仍會被不少手機業者繼續採用的Snapdragon 8+ Gen 1處理器。
規格方面，天璣8200處理器採用4組運作時脈達3.1GHz的Arm Cortex-A78 CPU，搭配4組Cortex-A55 CPU，形成「4+4」核心組合，另外則搭配Arm Mali-G610MC6 GPU，本身則以台積電4nm製程打造，並且配置聯發科APU 580人工智慧處理器。
相機部分則搭載Imagiq 785影像處理器，最高支援3.2億萬畫素鏡頭，或是對應3組鏡頭同時拍攝14-bit HDR影片，另外也支援電影模式拍攝功能，藉由雙鏡頭錄製影片時，可即時追蹤焦點，並且呈現更自然的多層次景深效果，而藉由人工智慧輔助運算亦可在低光環境捕捉影像細節。
其他方面，則包含搭載HyperEngine 6.0遊戲引擎，支援智慧動態穩幀2.0、AI-VRS可變速率著色、CPU執行緒最佳化、5G快速通道2.0等功能，藉此讓需要更高執行效能的遊戲內容能維持穩定運作，並且維持高化格數顯示輸出。
而連網部分則支援6GHz以下頻段的5G連網功能，且支援三相載波聚合，本身符合3GPP Release-16設計標準，但未加入支援毫米波 (mmWave)連接頻段，無線網路部分則支援Wi-Fi 6E與2 x 2規格天線設計。
裝置顯示輸出可支援WQHD+解析度、120Hz畫面更新率，或是Full HD+解析度、180Hz畫面更新率，另外也支援HDR 10+ Adaptive、4K AV1影片解碼，以及透過人工智慧將SDR影片轉HDR影片規格播放，本身也支援藍牙LE Audio音訊。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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