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蘋果電動車計畫再延後 傳非「全自動駕駛」而且有條件的自動駕駛功能

聯合新聞網／ 楊又肇

彭博新聞取得消息指稱，蘋果傳聞的車輛產品計畫Project Titan將再度延後，預期要等到2026年才會有相關產品問世。此外，消息更指稱此計畫打造車輛並未具備全自動駕駛能力，僅提供有條件限制的自動駕駛功能。

從相關說法透露，Project Titan計畫中打造車款仍會保留踏板等傳統車輛控制介面，同時僅在高速公路等特定道路上才能開啟自動駕駛功能，但一旦車輛進入城市間道路，或是在天候影響車輛自動駕駛功能判斷時，系統就會要求使用者接手操作，並未標榜全天候對應全自駕功能。

另外，蘋果車輛產品的自駕功能初期也僅在北美地區提供使用，預期會等到其他地區在地資訊準備完善，並且符合當地法規之後，才會在更多地區推行自駕功能。

但以目前Project Titan計畫再次傳出延後，預期要等到2026年才會有相關產品問世情況來看，或許接下來還會有更多變素。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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