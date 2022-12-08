預防駭客攻擊 蘋果強化iCloud加密功能

蘋果公司今天說，該公司計劃允許用戶更嚴格地加密儲存在其iCloud服務上的照片和筆記，以及從新設備登入帳戶時要求提供實體安全密鑰。

蘋果（Apple Inc）說，即將推出的選項以及其iMessage聊天程式的另一項安全措施，特別針對名人、記者、維權人士、政治家和其他遭駭客鎖定的知名人士。

路透社報導，蘋果公司表示，儘管未發現iCloud伺服器或iMessage交換平台遭駭，但駭客的動作不斷增加。

蘋果美國用戶將可以在年底前啟動iCloud儲存資料的免費進階保護。開啟後，如果用戶忘記密碼，蘋果無法幫助他們恢復照片、筆記、語音備忘錄和大約20種其他類型的資料。這些功能將在明年擴及全球。

要求將安全金鑰卡插入新設備以登入蘋果帳戶的選項預計將在明年推出。蘋果的競爭對手Alphabet Inc旗下的谷歌（Google）已經支援這種硬體金鑰，這種金鑰由FIDO（線上快速身分驗證服務）機構認證，價格約25美元。

在iMessage方面，明年啟用最新連絡人金鑰驗證的用戶間對話將自動收到無法識別設備可能窺探交流的警報。用戶也可以透過相符的安全程式碼手動驗證他們的通信是否安全。私密即時通訊軟體Signal等安全聊天服務提供了類似功能。

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