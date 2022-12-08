預防駭客攻擊 蘋果強化iCloud加密功能
蘋果公司今天說，該公司計劃允許用戶更嚴格地加密儲存在其iCloud服務上的照片和筆記，以及從新設備登入帳戶時要求提供實體安全密鑰。
蘋果（Apple Inc）說，即將推出的選項以及其iMessage聊天程式的另一項安全措施，特別針對名人、記者、維權人士、政治家和其他遭駭客鎖定的知名人士。
路透社報導，蘋果公司表示，儘管未發現iCloud伺服器或iMessage交換平台遭駭，但駭客的動作不斷增加。
蘋果美國用戶將可以在年底前啟動iCloud儲存資料的免費進階保護。開啟後，如果用戶忘記密碼，蘋果無法幫助他們恢復照片、筆記、語音備忘錄和大約20種其他類型的資料。這些功能將在明年擴及全球。
要求將安全金鑰卡插入新設備以登入蘋果帳戶的選項預計將在明年推出。蘋果的競爭對手Alphabet Inc旗下的谷歌（Google）已經支援這種硬體金鑰，這種金鑰由FIDO（線上快速身分驗證服務）機構認證，價格約25美元。
在iMessage方面，明年啟用最新連絡人金鑰驗證的用戶間對話將自動收到無法識別設備可能窺探交流的警報。用戶也可以透過相符的安全程式碼手動驗證他們的通信是否安全。私密即時通訊軟體Signal等安全聊天服務提供了類似功能。
📢 【實用】冰棒Zenly沒了！5款「找尋好友定位」App推薦！這2款人人都有、直接緊盯行蹤
📢 肉身騎士慘遭三寶車撞飛…觸發iPhone 14車禍偵測 網見「第一視角」大讚1亮點
📢 這次有精品款！11款LINE期間限定免費貼圖來了 打包爽用到2023年暑假
📢 【上班鬱卒】iPhone「提醒事項」App藏1招 大噴正能量自動喊話打氣
📢 【周報】迪士尼用60元貼圖乳滑？把iPhone App「滑掉」更耗電？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言