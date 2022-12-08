快訊

獨／陸再禁我台啤、金門高粱、黑松沙士 台商：聽說下周更多

又是詐團虐死人！新社公墓棄屍案 9嫌深夜全遭檢方聲押

預防駭客攻擊 蘋果強化iCloud加密功能

中央社／ 加州奧克蘭7日綜合外電報導
蘋果允許用戶更嚴格地加密儲存在其iCloud服務上的照片和筆記。路透
蘋果允許用戶更嚴格地加密儲存在其iCloud服務上的照片和筆記。路透

蘋果公司今天說，該公司計劃允許用戶更嚴格地加密儲存在其iCloud服務上的照片和筆記，以及從新設備登入帳戶時要求提供實體安全密鑰。

蘋果（Apple Inc）說，即將推出的選項以及其iMessage聊天程式的另一項安全措施，特別針對名人、記者、維權人士、政治家和其他遭駭客鎖定的知名人士。

路透社報導，蘋果公司表示，儘管未發現iCloud伺服器或iMessage交換平台遭駭，但駭客的動作不斷增加。

蘋果美國用戶將可以在年底前啟動iCloud儲存資料的免費進階保護。開啟後，如果用戶忘記密碼，蘋果無法幫助他們恢復照片、筆記、語音備忘錄和大約20種其他類型的資料。這些功能將在明年擴及全球。

要求將安全金鑰卡插入新設備以登入蘋果帳戶的選項預計將在明年推出。蘋果的競爭對手Alphabet Inc旗下的谷歌（Google）已經支援這種硬體金鑰，這種金鑰由FIDO（線上快速身分驗證服務）機構認證，價格約25美元。

在iMessage方面，明年啟用最新連絡人金鑰驗證的用戶間對話將自動收到無法識別設備可能窺探交流的警報。用戶也可以透過相符的安全程式碼手動驗證他們的通信是否安全。私密即時通訊軟體Signal等安全聊天服務提供了類似功能。

駭客 語音 Apple 蘋果 iCloud

延伸閱讀

村田暗示蘋果將再砍iPhone產量 因需求疲軟

技術難達到Level 5自駕能力　Apple Car售價調降、延後至2026推出

Google Chrome重度使用者看過來！教你用「密碼管理員」設複雜密碼不怕被駭

心急iPhone 14完全0訊號 他用蘋果衛星SOS求救真的成功脫困

相關新聞

FTC阻撓Meta收購Within 雙方展開激烈法庭攻防

聯邦貿易委員會（FTC）7月試圖以訴訟阻止臉書母公司Meta收購虛擬實境（VR）健身軟體開發商Within後，法院8日開...

Sony準備好製造人形機器人了！但還要注意這1眉角

針對市場越來越多業者進駐機器人市場發展，Sony技術長北野宏明強調公司在技術上已經準備好製作人形機器人產品，但更重要的是確認此類機器人可以應用在哪些場景。

報導指稱Google精簡營運成本 計畫將Waze及Google Maps產品團隊合併

華爾街日報取得消息指稱，Google計畫將2013年收購的Waze導航服務與Google Maps產品團隊合併，藉此因應營運成本精簡需求。

聯發科推出天璣8200處理器 相關手機最快今年底推出

聯發科稍早宣布推出天璣8200處理器，同時也確認首波應用此款處理器的終端產品將會在今年底推出。

蘋果電動車計畫再延後 傳非「全自動駕駛」而且有條件的自動駕駛功能

彭博新聞取得消息指稱，蘋果傳聞的車輛產品計畫Project Titan將再度延後，預期要等到2026年才會有相關產品問世。此外，消息更指稱此計畫打造車輛並未具備全自動駕駛能力，僅提供有條件限制的自動駕駛功能。

預防駭客攻擊 蘋果強化iCloud加密功能

蘋果公司今天說，該公司計劃允許用戶更嚴格地加密儲存在其iCloud服務上的照片和筆記，以及從新設備登入帳戶時要求提供實體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。