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蘋果重新調整App Store定價策略 增加700個價格點與全新定價工具

聯合新聞網／ 楊又肇

在Sony、微軟接連調漲遊戲主機平台上的遊戲定價之後，蘋果也宣布重新調整App Store定價策略，新增700個價格點與全新定價工具，讓開發者能依照App Store所處國家地區因應匯率設定更合適定價，此外也能對應更流暢的線上結帳流程、發票系統，以及退款管理等功能。

而全新定價工具將從2023年春季開放所有app及app內購買內容使用，並且能在全球175個國家地區的App Store以45種貨幣調整定價。

此外，在此次調整新增的700個價格點中，將讓所有開發者能從總計900種價格點挑選app合適價格，其中包含600個全新價格點，以及額外因應特定需求增加的100個更高價格點，讓開發者能以最低0.29美元、最高可達10000美元情況制定app購買價格，在10美元以下價格更能以每0.1美元為區間進行調整，而10美元至50美元則會以每0.5美元調整，至於更高價格則會有更大價格調整區間。

蘋果更提供更多定價規則，包含能以兩個重複數字開頭，例如W110,000，同時定價不限於0.99美元或€X.99結尾，或是使用捨入後數字作為結尾，例如X.00、X.90等，藉此對應不同app產品組合或年費訂購方案需求。

針對同時在全球個國家地區App Store上架內容，蘋果也能已開發者所在國家地區定價為基礎，自動在其他國家地區App Store以44種貨幣自動產生定價，但仍保留開發者自行調整各國家地區定價的彈性。

此次調整，蘋果表示主要是讓開發者能更容易管理在全球國家地區App Store上架內容定價，並且能自動或手動因應匯率波動調整價格，讓開發者收益能不受匯率波動影響，同時也能更方便開發者管理app收益帳款相關事務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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