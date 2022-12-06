快訊

泰山賣金雞母全家股權 龍邦再拋四大疑點：賣給誰不敢說清楚？

江澤民追悼大會！習近平悼詞藏端倪 分析：影射「為我所用」

歐盟花千萬辦元宇宙趴只有6人參加 挨轟根本是「數位垃圾」

聯合新聞網／ INSIDE
元宇宙示意圖。 圖／ingimage
元宇宙示意圖。 圖／ingimage

有一位參與派對的記者表示，最後在派對開始後不到一小時，其他5人已先行離開，剩下記者一人獨自參與派對。

前幾天歐盟官方斥資超過40萬美元（約台幣1225萬元），在元宇宙內舉辦了一場長達24小時的海灘派對作為「全球門戶」（Global Gateway）計畫的一環，結果卻疑似只有6人參與活動。

今年10月歐盟展示耗費龐大金額所打造的虛擬世界時，曾遭質疑這項成果「令人沮喪且丟臉」，甚至有人將其形容為「數位垃圾」。

歐盟則是回應推出元宇宙計畫是為了吸引18至35歲習慣使用TikTok和Instagram，但不常關注政治的民眾，不過當歐盟將宣傳手法從傳統影片移至虛擬實境時，組織的理念似乎未成功傳達。

有一位參與派對的記者表示，他只在元宇宙派對中看到另外五人，歐盟標榜的「元宇宙演唱會」也只是DJ不停播放同一首歌，最後在派對開始不到一小時後，其他5人已先行離開，剩下記者一人獨自參與派對，他表示自己一度懷疑是否記錯了活動日期。

世界門戶計畫旨在2027年前募集3000億歐元（約台幣9兆6千億元）資金，協助全球疫情後重振，並擋下中國對全球的影響。但在舉辦派對後，一名歐盟外交官表示北京政府現在應該正在嘲笑歐盟，他進一步指出若元宇宙計畫並非認真且未斥資數十萬歐元，他也會覺得這場意外好笑。

自從祖克柏（Mark Zuckerberg）大規模裁減Meta人員，且Reality Labs公布已損失307億美元（約台幣9408億元）後，元宇宙面臨許多用戶和Meta投資人的批評與嘲諷，現在歐盟的無人派對又成一次意外，元宇宙要讓用戶信服甚至達到普及，仍有一長段路待走。

《本文作者Jocelyn，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

歐盟 元宇宙 Meta

延伸閱讀

當PS5黃牛有多好賺？陸女2年只靠這1行徑 撈進900萬台幣

這次有精品款！11款LINE期間限定免費貼圖來了 打包爽用到2023年暑假

肉身騎士慘遭三寶車撞飛…觸發iPhone 14車禍偵測 網見「第一視角」大讚1亮點

IG、臉書在台灣被用爛⋯推特怎紅不起來？ 過來人怨「像活在楚門世界」

相關新聞

歐盟花千萬辦元宇宙趴只有6人參加 挨轟根本是「數位垃圾」

有一位參與派對的記者表示，最後在派對開始後不到一小時，其他5人已先行離開，剩下記者一人獨自參與派對。

跟進澳洲、加拿大作法 紐西蘭政府將向Google、Meta等科技業者收取新聞使用費

相關報導指稱，紐西蘭政府將比照加拿大與澳洲政府作法，將針對Google、Meta等取用當地新聞內容的科技業者強制收取相關授權費用。

蘋果將加快速度把iPhone產線移出中國 但2困境短時間難辦到

因應近期富士康鄭州廠受到疫情封控、停工與相關抗議影響，使得iPhone 14 Pro以上機種供貨面臨停滯，導致蘋果考慮將重點產線加速移至中國以外地區，可能轉由越南、印度當地代工產線製造。不過，相關看法認為除非越南與印度代工業者也能獲得蘋果新品導入生產，否則多半可能還是會扮演生產備案角色。

擴展衛星服務市場 SpaceX成立專與政府、軍事機構合作全新單位「Starshield」

SpaceX宣布成立名為「Starshield」的全新單位，將把旗下低軌道衛星服務Starlink相關技術銷售給政府及軍事機構使用。

馬斯克：蘋果已恢復在Twitter投放廣告 亞馬遜傳撒1億美元跟進

日前說明與蘋果執行長Tim Cook會面，順利解決Twitter將被從App Store下架的「誤會」之後，馬斯克（Elon Musk）稍早於Twitter Space活動中透露蘋果已經恢復在Twitter投放廣告。

Meta也要合作？傳將用三星、LG設計的新款虛擬視覺設備的顯示面板

除了傳出與蘋果合作，三星與LG似乎也計畫向Meta供應顯示面板，預計用於日後即將推出的虛擬視覺設備。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。