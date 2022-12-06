歐盟花千萬辦元宇宙趴只有6人參加 挨轟根本是「數位垃圾」
有一位參與派對的記者表示，最後在派對開始後不到一小時，其他5人已先行離開，剩下記者一人獨自參與派對。
前幾天歐盟官方斥資超過40萬美元（約台幣1225萬元），在元宇宙內舉辦了一場長達24小時的海灘派對作為「全球門戶」（Global Gateway）計畫的一環，結果卻疑似只有6人參與活動。
今年10月歐盟展示耗費龐大金額所打造的虛擬世界時，曾遭質疑這項成果「令人沮喪且丟臉」，甚至有人將其形容為「數位垃圾」。
歐盟則是回應推出元宇宙計畫是為了吸引18至35歲習慣使用TikTok和Instagram，但不常關注政治的民眾，不過當歐盟將宣傳手法從傳統影片移至虛擬實境時，組織的理念似乎未成功傳達。
有一位參與派對的記者表示，他只在元宇宙派對中看到另外五人，歐盟標榜的「元宇宙演唱會」也只是DJ不停播放同一首歌，最後在派對開始不到一小時後，其他5人已先行離開，剩下記者一人獨自參與派對，他表示自己一度懷疑是否記錯了活動日期。
I’m here at the “gala” concert in the EU foreign aid dept’s €387k metaverse (designed to attract non politically engaged 18-35 year olds — see story below). After initial bemused chats with the roughly five other humans who showed up, I am alone. https://t.co/ChIHeXasQP pic.twitter.com/kZWIVlKmhL— Vince Chadwick (@vchadw) 2022年11月29日
世界門戶計畫旨在2027年前募集3000億歐元（約台幣9兆6千億元）資金，協助全球疫情後重振，並擋下中國對全球的影響。但在舉辦派對後，一名歐盟外交官表示北京政府現在應該正在嘲笑歐盟，他進一步指出若元宇宙計畫並非認真且未斥資數十萬歐元，他也會覺得這場意外好笑。
自從祖克柏（Mark Zuckerberg）大規模裁減Meta人員，且Reality Labs公布已損失307億美元（約台幣9408億元）後，元宇宙面臨許多用戶和Meta投資人的批評與嘲諷，現在歐盟的無人派對又成一次意外，元宇宙要讓用戶信服甚至達到普及，仍有一長段路待走。
《本文作者Jocelyn，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》
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