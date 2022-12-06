Google證實以網頁形式使用的Duplex服務將於今年底關閉
Google稍早證實以網頁形式提供使用的Duplex人工智慧接應服務，將會在今年底正式關閉，未來將僅聚焦在以電話形式運作服務。
而Google發言人表示，最初網頁形式主要是作為電話形式服務的分流用途，藉此協助使用者完成線上訂購電影票，甚至後續更增加可協助訂購機票，或是追蹤線上商品價格變化，而此次確定將在年底關閉網頁形式服務，主要就是為了讓Duplex人工智慧接應服務更具將在電話形式使用體驗。
不過，TechCrunch網站則猜測透過網頁形式服務會面臨更複雜的使用操作模式，可能不像透過電話形式相對簡單，加上網頁形式服務可能也會因為使用者拒絕Google服務存取瀏覽資訊，恐怕會讓Google在服務運作承擔更高成本，卻無法讓Duplex服務「學習」更多有用互動模式，因此成為決定關閉Duplex網頁形式服務的原因之一。
至於接下來是否會繼續開放更多地區使用Duplex服務，目前暫時還無法確認，但預期Google會持續讓此項服務持續發展。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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