跟進澳洲、加拿大作法 紐西蘭政府將向Google、Meta等科技業者收取新聞使用費
相關報導指稱，紐西蘭政府將比照加拿大與澳洲政府作法，將針對Google、Meta等取用當地新聞內容的科技業者強制收取相關授權費用。
在此之前，Google已經將向澳洲、巴西、德國在內地區境內媒體業者支付新聞內容使用費，並且將使用新聞內容用於旗下服務。而2021年仍以Facebook作為公司名稱的Meta，雖然曾揚言針對澳洲政府要求使用新聞內容付費的作法抵制到底，後續卻改變態度與澳洲政府進行妥協。
而紐西蘭廣播部長Willie Jackson表示，此次紐西蘭政府提出新法，將比照澳洲及加拿大作法，將向使用當地新聞內容的科技業者收取授權費用，藉此維護新聞業者經營公平性。Willie Jackson認為，像是Meta、Google這樣的大型科技業者，憑藉其網路平台規模收錄大量新聞內容，將造成其服務使用量大幅提升，進而獲取高額廣告曝光營收，原本經營新聞內容的業者反而無法因此獲利。
類似情況，加拿大政府日前也要求分享新聞內容的線上服務必須提供分潤，而英國與歐盟政府也計畫跟進採取類似行動，避免科技業者所經營網路平台藉由收錄大量新聞內容，進而吸引大量觀看流量，卻導致實際導向新聞業者經營網站流量明顯下滑，同時連帶讓隨著網路流量產生的廣告營收比重受影響。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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