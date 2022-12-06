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蘋果將加快速度把iPhone產線移出中國 但2困境短時間難辦到

聯合新聞網／ 楊又肇

因應近期富士康鄭州廠受到疫情封控、停工與相關抗議影響，使得iPhone 14 Pro以上機種供貨面臨停滯，導致蘋果考慮將重點產線加速移至中國以外地區，可能轉由越南、印度當地代工產線製造。不過，相關看法認為除非越南與印度代工業者也能獲得蘋果新品導入生產，否則多半可能還是會扮演生產備案角色

從相關數據顯示，位於中國鄭州的富士康產線組裝的iPhone 14 Pro以上機種，約佔所有產量的85%，因此日前鄭州廠因疫情封控、停工與相關抗議影響，便造成iPhone 14 Pro以上機種在市場供貨出現短缺情形。

在此情況下，加上目前中美貿易關係緊張等因素考量，相關消息指出蘋果計畫加快將其產品產線移出中國，藉此降低在中國生產產品的必要性。除了富士康，包含立訊精密、聞泰科技等蘋果合作代工業者也均傳出蘋果計畫尋求在中國以外地區生產其產品的消息。

而相關消息更傳出蘋果計畫與更多中國境內以外代工業者合作，藉此分散產品生產可能面臨風險，但市場分析認為從目前合作模式，以及全球經濟影響之下，蘋果現階段應該很難額外擴展新供應鏈及更多代工資源，因此也意味短時間仍難以將重點產品移至中國以外地區生產。

雖然蘋果先前已經開始在印度境內生產iPhone機種，但目前仍是以iPhone SE等產品為主，高階及重點機種仍會由富士康等長期合作，同時產線位於中國境內的代工業者負責生產。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

印度 鄭州 疫情

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