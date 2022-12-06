擴展衛星服務市場 SpaceX成立專與政府、軍事機構合作全新單位「Starshield」

SpaceX宣布成立名為「Starshield」的全新單位，將把旗下低軌道衛星服務Starlink相關技術銷售給政府及軍事機構使用。

而成立此全新單位，更意味SpaceX希望藉此爭取更多美國政府與國防部合作訂單，藉此爭取更多獲利機會，同時也能擴展旗下技術產品應用範疇。

不過，目前SpaceX並未透露「Starshield」單位目前是否已經有合作對象，但可以確定的是與政府、軍事機構合作使用低軌道通訊衛星，在規格上會有些不同，包含額外加入對地觀察、偵測等應用功能，同時也能對應更穩定且安全的衛星通訊服務。

若確定進一步與政府與軍事機構合作，預期SpaceX接下來的低軌道衛星佈署工作將會更容易，同時也能讓對應一般消費市場使用的Starlink低軌道衛星服務更進一步推廣。例如，美國FCC稍早已經在12月1日批准SpaceX提出第二代寬頻衛星申請，將允許SpaceX打造、發射佈署，並且經營7500顆第二代Starlink衛星。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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