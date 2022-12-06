馬斯克：蘋果已恢復在Twitter投放廣告 亞馬遜傳撒1億美元跟進
日前說明與蘋果執行長Tim Cook會面，順利解決Twitter將被從App Store下架的「誤會」之後，馬斯克（Elon Musk）稍早於Twitter Space活動中透露蘋果已經恢復在Twitter投放廣告。
除了蘋果，相關消息也指出亞馬遜也已經計畫以每年以一億美元預算在Twitter投放廣告，但先決條件是Twitter必須先解決內容安全性調整。
而紐約時報報導指稱，蘋果開始減少在Twitter上投放廣告的時間點，大約是在科羅拉多同志俱樂部發生槍擊案之後，主要是避免旗下產品透過廣告曝光時，連帶與此類社會事件相關推文一同呈現。類似情況，其實就跟許多品牌業者不希望旗下產品出現在電視劇、電影中反派角色手上的情況相似。
由於蘋果、亞馬遜都是Twitter大型廣告業者，因此傳出準備恢復在Twitter上投放廣告，或許也能讓其他廣告業者恢復信心，並且跟進再次於Twitter身上擬定廣告預算，否則以時代雜誌推算數據，在近期舉辦的世界盃足球賽事的第一週，Twitter廣告營收僅達原本預期的20%左右，顯示先前公司調整情況已經造成極大影響。
Great work by Twitter Spaces team! https://t.co/L2mOCvXw5E— Elon Musk (@elonmusk) December 4, 2022
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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