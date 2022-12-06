網際網路檔案館收錄569個經典Palm應用程式 透過網頁瀏覽器即可使用
網際網路檔案館 (Internet Archive)稍早將總計569個經典Palm應用程式放上網路，讓使用者能透過網頁瀏覽器，以軟體模擬方式回顧體驗。
Palm是在1993年由Jeff Hawkins與Donna Dubinsky共同創造，並且在隔年由Jeff Hawkins創造一種名為「fitfitchocolate」的手寫輸入方法，讓使用者能在PDA上實現流暢的手寫識別，因此也奠定後來掌上電腦的基礎。
第一部Palm掌上電腦Pilot 1000在1996年4月問世，並且搭載Palm OS 1.0作業系統，更在隔年推出第二款產品。從1997年底開始，Palm開始將Palm OS授權給IBM、HandSpring及Sony等公司，藉此生產搭載Palm OS作業系統的產品，但後續發展並不理想，甚至面臨智慧型手機、多媒體播放器等相似產品競爭，導致市場逐漸萎縮。
Palm在2003年10月底收購Handspring，並且將公司拆分為Palm One與Palm Source，前者專注於硬體開發，後者則聚焦在作業系統研發，並且繼續吸引更多業者合作使用，但當時卻面臨微軟Windows Mobile作業系統競爭，在後續將Palm One名稱改回Palm之後，Palm反而選擇與微軟合作，在其新推出的Treo 700改用Windows Mobile作業系統。
而在2009年推出搭載全新Palm OS作業系統的Palm Pre宣告失敗之後，Palm在隔年由當時的HP以12億美元收購，後續則在2012年解散，並且在2014年將Palm品牌轉讓給中國TCL，更在2018年授權前三星設計副總裁Dennis Miloseski和Howard Nuk用於打造手機產品，但已經與早期的Palm沒有任何產品關聯。
此次由網際網路檔案館花費6個月打造的Cloud Pilot模擬器，是由開發者Christian Speckner製作，並且能執行569個經典Palm應用程式 (數量仍在增加)，讓使用者能再次回味Palm過去所帶來互動體驗。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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