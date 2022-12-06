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VMware Fusion 13也能讓Arm架構Mac安裝Windows 11 支援OpenGL 4.3 API

聯合新聞網／ 楊又肇

在Parallels宣布藉由Parallels Desktop 18 for Mac，讓搭載Apple Silicon處理器的Mac機種可安裝對應Arm架構環境的Windows 11作業系統之後，VMware也宣布新版Fusion 13也能滿足相同使用需求，甚至可對應使用OpenGL 4.3 API，讓新款Mac機種可以對應更高顯示效能。

在支援OpenGL 4.3 API情況下，將能讓在虛擬環境下運作的Windows 11，可以穩定執行對應DirectX 11的應用軟體、遊戲內容。不過，由於硬體設計上的限制，透過Fusion 13在新款Mac機種上安裝的Windows 11，依然無法對應使用外接顯示卡。

至於在此情況下運作的Windows 11，將可相容運作Win32架構，或是64位元架構設計的應用服務。

而新版Fusion 13同樣區分Player與Pro兩種版本，前者將針對一般消費使用者提供授權，並且以149美元價格銷售，或是以79美元價格升級，後者則是鎖定企業用戶，授權價格則是199美元，並且能以99美元升級，相比Player版本則是增加可建立、管理加密虛擬機器、支援虛擬網路客製化、可連接vSphere/ESXi伺服應用等功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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