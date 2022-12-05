曾打造蘋果Face ID系統背後技術的開發團隊 目前致力可用於治療大腦疾病的微型機器人

金融時報報導指稱，曾打造蘋果Face ID臉部識別認證系統背後技術的開發團隊Bionaut Labs，目前正著手打造可用於治療大腦疾病的微型機器人。

總部位於美國加州洛杉磯的Bionaut Labs，由Michael Shpigelmacher與Aviad Maizels於2016年1月創立。而Aviad Maizels先前在2005年創立的PrimeSense，其技術則曾被用於微軟體感視訊攝影機Kinect等產品，並且在2013年由蘋果以3.6億美元價格收購，更以其技術打造後來用於iPhone、iPad的Face ID臉部識別認證系統。

目前Bionaut Labs獲得由風險投資公司Khosla Ventures在內機構領投的第二輪融資，金額總計達4320萬美元，將用於協助Bionaut Labs研發用於治療大腦疾病的微型機器人，並且計畫透過首批臨床試驗證明其安全與應用成效。

此類微型機器人將透過磁力進行控制，並且能以微縮體型進入人體大腦，並且直接將藥物送入腦內，藉此治療腦瘤或兒童神經系統罕見疾病，甚至用於改善帕金森氏症、亨廷頓舞蹈症 (Huntington's Disease)，或是阿茲海默氏症及中風等與大腦相關疾病。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦