Meta也要合作？傳將用三星、LG設計的新款虛擬視覺設備的顯示面板
除了傳出與蘋果合作，三星與LG似乎也計畫向Meta供應顯示面板，預計用於日後即將推出的虛擬視覺設備。
依照韓國財經新聞SBS Biz報導指出，目前Meta正與三星旗下Sasmung Display，以及LG旗下LG Display洽談顯示面板供應合作，預計用於擴增實境或虛擬實境的頭戴裝置。
其中，Meta與Samsung Display、LG Display洽談合作包含micro OLED及micro LED兩種顯示面板供應合作，分別將應用在虛擬實境頭戴裝置，以及擴增實境頭戴裝置。
而市場傳聞，Meta的擴增實境眼鏡裝置將會在2026年前後問世，而接下來也將持續推出新款虛擬實境頭戴裝置，預期會是鎖定一般消費市場，同時將定位成為Oculus 2後繼產品。
除了Meta，蘋果先前也傳出與三星、LG洽談面板供應合作，可能將會用於其傳聞準備推出的虛擬視覺頭戴裝置。
在先前BusinessKorea報導指出，三星與LG都已經著手投入新款混合實境頭戴裝置使用的顯示面板，三星所投入的micro LED與micro OLED顯示面板技術預計會在2024年進入量產，並且在2026年大幅應用，而LG投入的micro OLED顯示面板技術則最快會在2023年開始向蘋果等業者提供。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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