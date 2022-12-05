負責AirPlay、CarPlay項目 曾在蘋果任職23年的主管加盟Roblox
報導指稱，在蘋果任職超過23年、負責AirPlay、CarPlay與群組FaceTime (Group FaceTime)項目的主管John Stauffer，將會加入Roblox負責其虛擬世界核心引擎設計，並且將向Roblox技術長Daniel Sturman匯報。
在此之前，John Stauffer負責推動蘋果諸多應用功能，而在其任內也見證蘋果iPhone、iPad，以及Apple Watch等產品發展歷程，同時其負責項目也成為蘋果產品相當實用功能，並且強化蘋果產品之間協同應用體驗。
而加入Roblox之後，John Stauffer將擔任工程副總裁，並且從12月6日正式就職，未來將負責Roblox虛擬世界核心引擎設計，並且直接向Roblox技術長Daniel Sturman匯報。
John Stauffer在GPU應用、多媒體影音等方面均有高度設計經驗，早期加入蘋果時更曾負責麥金塔 (Macintosh)系列產品，本身也在PC與Linux有深度發展經歷，同時更曾參與OpenGL與3D影像技術發展，因此Roblox技術長Daniel Sturman認為John Stauffer加入Roblox將能帶來更大技術發展助力。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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