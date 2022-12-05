Google開放使用者申請測試RCS簡訊群聊端到端加密功能

Google日前宣布將於其推行的RCS簡訊增加E2EE端到端加密群聊服務，藉此確保眾人簡訊內容傳遞安全之後，稍早終於宣布將先以beta形式提供測試體驗。

由Google推行的RCS簡訊從2020年11月便開始加入E2EE端到端加密功能，但當時主要是針對單人對單人傳訊內容進行加密，直到今年Google I/O 2022期間才宣布加入群聊服務加密功能，並且預計在接下來幾週內進行測試。

目前已經有不少電信業者已經加入支援Google推行的RCS簡訊格式，預期將以此取代過去使用超過30年的SMS簡訊服務，讓使用者能透過簡訊內容傳遞更豐富的多媒體內容，甚至可透過簡訊分享高畫質照片或影片，或是藉由簡訊進行更多線上互動功能。

不過，蘋果方面則是始終讓iPhone等裝置維持使用iMessage，同時更認為讓Android系統加入使用iMessage將造成弊大於利的情況，因此形成使用Android手機傳訊的人，多半會被使用iPhone的人「隔閡」，原因在於從iPhone所發出簡訊，到Android手機端僅會以傳統SMS或MMS形式呈現 (並且以藍色底呈現)，無法使用貼圖等內容，同時簡訊內容也不受加密保護。

而Google則是多次針對蘋果說法加以批評，認為蘋果阻礙平等使用簡訊服務發展，甚至認為其iMessage服務造成更多使用體驗落差，影響使用者之間的互動感受。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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