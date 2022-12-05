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透過Project Relate計畫 Google讓不同口音、發音不標準的人更容易彼此溝通

聯合新聞網／ 楊又肇

Google稍早宣布，將在英國地區推行Project Relate計畫，透過beta測試讓不同口音、發音不標準的人更容易以英語進行溝通，同時也宣布在英國啟用全新無障礙功能研發中心。

依照Google說明，全球約有2.5億人因為口音，或是發音不標準等情況，造成雖然同樣是以英語進行溝通，卻可能發生陳述內容難以被理解情況。因此，藉由Project Relate計畫設計功能，透過將使用者陳述內容轉換成數位文字，並且透過文字轉語音形式播放，或是透過Google Assistant完成線上或電話端通話服務。

此外，Google也宣布在英國倫敦設立全新無障礙功能研發中心，希望結合研究人員、工程師、產品團隊，以及合作夥伴相關資源，藉此打造更多無障礙應用服務功能，藉此縮減身障者使用一般服務、手機功能時所面臨問題，使其能與一般使用者透過手機、網路服務讓更生活變得更方便。

目前Google也與英國皇家國家盲人協會、皇家國家聾啞協會和人人能慈善機構，以及Google內部身障聯盟員工資源團隊合作，藉此構成更龐大的研究與產品發展團隊，藉此打造更豐富、多元的無障礙應用服務與功能。

而Google也宣布在英國啟用100萬英鎊資金，其中透過慈氏國際基金會 (Leonard Cheshire)牽手與INCO合作，由Google提供職業認證獎學金，藉此協助更多身障人士順利取得高度成長技術工作機會，另外也與皇家門帽協會 (Royal Mencap Society)合作捐款，讓英國境內有學習障礙的兒童可獲得線上公民與安全教育，同時更與歐洲身障論壇針對歐洲與英國境內身障人士就業問題進行研究，透過數位科技方式協助其擴展更多就業發展機會。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

英國 身障者 團隊

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