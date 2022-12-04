傳特斯拉將重新打造Model 3 精簡零件、生產流程降低成本
路透新聞報導指出，Tesla計畫以精簡成本為目標，將重新打造Model 3車款，其中可能藉由減少零件數量與生產流程，藉此降低生產成本。
而重新打造的Model 3車款將以代號「Highland」為稱，並且將以2021年款Model S為參考設計，但在零件用量及生產流程都會進行簡化，因此包含外觀及傳動系統都會相對受影響。
同時，相關報導也指稱重新打造的Model 3車款，將會在2023年第三季於上海Gigafactory工廠生產，而位於美國加州弗里蒙特的工廠也會生產此車款，並且提供北美市場銷售需求。
不過，目前還無法確認精簡成本之後的車款，是否會進一步反應在車款實際售價，藉此吸引更多人購買Tesla電動車，另外也不確定新車款是否會採用新款方向盤及電池設計。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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