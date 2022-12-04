讓演員變老或恢復年輕 迪士尼打造「FRAN」技術
迪士尼稍早公布名為「FRAN」 (face re-aging network)的人工智慧影像技術，將能精細地將影片中演員面容變老或變年輕，甚至可由後製人員手動調整結果，藉此符合預期效果。
此項技術約可在5秒左右完成處理單格畫面中的特定演員面容，同時相較過往技術多半僅能針對靜態影像進行細節處理，「FRAN」的主要優勢在於能更全方面自動化處理影片中所有畫格內容，並且讓特定演員面容可依照設定年齡進行調整，如此一來即可精簡傳統必須花費大量人力、時間進行調整的成本，同時也能讓「FRAN」更具實用性。
為了打造「FRAN」，迪士尼研究人員建立由數千張隨機生成面孔的資料庫，透過機器學習方式訓練衍生不同年齡面容，並且再將訓練結果讓「FRAN」進行深度學習，如此一來即可讓「FRAN」知曉單一面容在相同場景、相同光影環境，以及相同表情與身體姿勢的不同年齡面容如何呈現，並且在一連串的影片畫格維持一致面貌。
迪士尼表示，傳統以真人面貌進行訓練方式，基本上不適用於「FRAN」，原因在於要找到大量相同人物的不同時期面容影像，而這些面容也必須符合有效學習樣本要求，其實並不容易，甚至也會有資料取得困難等問題，因此針對「FRAN」建立以數千張隨機生成面孔，再以機器學習方式訓練衍生不同年齡面容的資料庫，顯然會是更有效率的作法。
而「FRAN」會在維持角色面容特徵、外型情況下，透過深度分析方式判斷在場景中光影變化，以及面容上可能會因年齡變化影響細節，最後將老化或年輕效果套用在原本面容上，即可讓登場角色依照劇情需求變年輕或變老。
從傳統拍攝手法來看，要讓演員在鏡頭下變老，其實透過化妝術等方式即可輕易做到，但是要讓年齡已經老邁的演員變年輕，技術上就會顯得更加困難，因此「FRAN」的推出，顯然對於迪士尼未來在影片內容製作能有更大助力。
例如近期釋出的《印第安納瓊斯 之 命運鐘盤》首波預告，內容就讓現年80歲的哈里遜福特在劇中以年輕面容登場，甚至也讓劇中的瓊斯博士面容更符合不同時期的年齡面容，背後技術或許也採用「FRAN」進行處理。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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