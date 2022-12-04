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一周數位爆報／迪士尼用60元貼圖乳滑？把iPhone App「滑掉」更耗電？世足賽這樣看一心多用、iPhone 15拍照大躍進

聯合新聞網／ 綜合報導
11/27～12/3一周數位爆報。（圖／聯合新聞網）
11/27～12/3一周數位爆報。（圖／聯合新聞網）

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中國大陸各地掀起「白紙革命（又稱白紙運動）」，被認為是繼1989年「六四天安門」事件以來規模最大的示威運動，大陸政法部門也開始調查參加該活動的民眾，並隨機在地鐵等公共場合攔查路人手機。日前有網友發現，日本迪士尼官網竟然出現「小熊維尼看A4白紙」，最低60元起就能加入「乳滑」行列。 （繼續閱讀…）

搞笑度：★★★★★

小編評語：害我也下載貼圖了，這些貼圖真的太可愛啦！

「小熊維尼看白紙」真的有真實片段，來自2011年上映的電影《小熊維尼大電影》。（翻攝自推特3559dai）
「小熊維尼看白紙」真的有真實片段，來自2011年上映的電影《小熊維尼大電影》。（翻攝自推特3559dai


台灣蘋果（Apple）直營店目前僅開設在台北101和信義A13，外界也好奇是否還會再開第3家直營店，這一點意外地在蘋果官網曝露了消息。 （繼續閱讀…）

興奮度：★★★★☆

小編評語：天那如果是台中要開真的是太好了，不用再跑到台北直營店了。

蘋果A13直營店於2019年6月15日開幕，當時吸引不少果粉朝聖報到。（翻攝自蘋果官網）
蘋果A13直營店於2019年6月15日開幕，當時吸引不少果粉朝聖報到。（翻攝自蘋果官網）


不少人以使用蘋果（Apple）設備為榮，甚至用了iPhone、iPad等「蘋果全家餐」，一名網友就好奇，到底月薪收入多少才能享受「頂級」的Apple全餐？引起網友正反論戰，還有網友酸他這樣哪算頂級，「真的是貧窮限制你的想像」。 （繼續閱讀…）

傻眼度：★★★★★

小編評語：喜歡什麼品牌又沒關係，何必互戰啊～

一名網友好奇，到底月薪收入多少才能享受「頂級」的Apple全餐？引起網友正反論戰。（翻攝自蘋果官網）
一名網友好奇，到底月薪收入多少才能享受「頂級」的Apple全餐？引起網友正反論戰。（翻攝自蘋果官網）


日前才與蘋果（Apple）解決Twitter App下架危機的全球首富馬斯克（Elon Musk），昨（1）日宣布大腦晶片公司「Neuralink」有望在未來6個月內展開人體實驗，並提到也可能在自己的大腦裡植入電子設備。 （繼續閱讀…）

驚訝度：★★★★★

小編評語：好難想像猴子頭骨裡面有晶片可以控制…QQ。

「Neuralink」公司曾公開展示將頭骨中被植入電腦晶片的猴子，能透過思想控制晶片後就能玩電腦遊戲，但該實驗引來外界不少批評。（翻攝自Neuralink YouTube頻道）
「Neuralink」公司曾公開展示將頭骨中被植入電腦晶片的猴子，能透過思想控制晶片後就能玩電腦遊戲，但該實驗引來外界不少批評。（翻攝自Neuralink YouTube頻道）


iPhone經常標榜持久的電池使用時間，然而許多用戶仍會抱怨掉電速度快，恐怕是因為你的「這個小習慣」導致電被悄悄偷走。 （繼續閱讀…）

驚訝度：★★★★☆

小編評語：我常常沒用就會把App滑掉耶，難道更耗電？

使用iPhone越用越覺得耗電快？恐怕是因為你的一個小習慣所導致。圖源：路透社
使用iPhone越用越覺得耗電快？恐怕是因為你的一個小習慣所導致。圖源：路透社


是不是感受到蘋果（Apple）iPhone 14 Pro系列不好搶了呢？除了可看《聯合新聞網》傳授的「官網搶貨守則」外，其實日前缺貨的原因有一部分是因富士康工廠供應中斷等影響，可能導致今（2022）年減少生產600萬台iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max。因此不少果粉想等待明年推出的iPhone 15，也傳出鏡頭有更不一樣的變化。 （繼續閱讀…）

驚喜度：★★★☆☆

小編評語：現在已擁有iPhone 14 Pro Max了（被打）…看到iPhone 15新消息我會冷靜下來的！！！

iPhone 15傳不再是iPhone 14為方正外直角造型，將回到iPhone 5C一樣，外觀方正，但底部呈現圓弧的模樣。（翻攝自menya_1Edgar推特）
iPhone 15傳不再是iPhone 14為方正外直角造型，將回到iPhone 5C一樣，外觀方正，但底部呈現圓弧的模樣。（翻攝自menya_1Edgar推特）


2022卡達世界盃足球賽（FIFA World Cup Qatar 2022）已於台北時間21日凌晨開踢，不少人熬夜就是為了看球員精彩的表現。不過有一名網友表示，想看世足賽但又「想做其他事」，詢問是否能讓比賽畫面一直存在於「右上角」的方法，吸引內行人留言教學，驚其他網友直呼自己根本是「原始人」。 （繼續閱讀…）

實用度：★★★★☆

小編評語：這樣就可以隨時一心多用不怕看不到精彩畫面了。

一名網友詢問是否有辦法可以在電腦上讓世足賽的畫面「永遠在右上角」，並能做其他事，達到多工處理效果，引起許多網友討論。圖為墨西哥日前在2022年卡達世界盃足球賽小組賽，以0比2敗給阿根廷。（路透）
一名網友詢問是否有辦法可以在電腦上讓世足賽的畫面「永遠在右上角」，並能做其他事，達到多工處理效果，引起許多網友討論。圖為墨西哥日前在2022年卡達世界盃足球賽小組賽，以0比2敗給阿根廷。（路透）

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