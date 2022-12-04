一周數位爆報／迪士尼用60元貼圖乳滑？把iPhone App「滑掉」更耗電？世足賽這樣看一心多用、iPhone 15拍照大躍進

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。

搞笑度：★★★★★ 小編評語：害我也下載貼圖了，這些貼圖真的太可愛啦！

「小熊維尼看白紙」真的有真實片段，來自2011年上映的電影《小熊維尼大電影》。（翻攝自推特3559dai）

興奮度：★★★★☆ 小編評語：天那如果是台中要開真的是太好了，不用再跑到台北直營店了。

蘋果A13直營店於2019年6月15日開幕，當時吸引不少果粉朝聖報到。（翻攝自蘋果官網）

傻眼度：★★★★★ 小編評語：喜歡什麼品牌又沒關係，何必互戰啊～

一名網友好奇，到底月薪收入多少才能享受「頂級」的Apple全餐？引起網友正反論戰。（翻攝自蘋果官網）

驚訝度：★★★★★ 小編評語：好難想像猴子頭骨裡面有晶片可以控制…QQ。

「Neuralink」公司曾公開展示將頭骨中被植入電腦晶片的猴子，能透過思想控制晶片後就能玩電腦遊戲，但該實驗引來外界不少批評。（翻攝自Neuralink YouTube頻道）

驚訝度：★★★★☆ 小編評語：我常常沒用就會把App滑掉耶，難道更耗電？

使用iPhone越用越覺得耗電快？恐怕是因為你的一個小習慣所導致。圖源：路透社

驚喜度：★★★☆☆ 小編評語：現在已擁有iPhone 14 Pro Max了（被打）…看到iPhone 15新消息我會冷靜下來的！！！

iPhone 15傳不再是iPhone 14為方正外直角造型，將回到iPhone 5C一樣，外觀方正，但底部呈現圓弧的模樣。（翻攝自menya_1Edgar推特）

實用度：★★★★☆ 小編評語：這樣就可以隨時一心多用不怕看不到精彩畫面了。

一名網友詢問是否有辦法可以在電腦上讓世足賽的畫面「永遠在右上角」，並能做其他事，達到多工處理效果，引起許多網友討論。圖為墨西哥日前在2022年卡達世界盃足球賽小組賽，以0比2敗給阿根廷。（路透）

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