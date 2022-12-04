一周數位爆報／迪士尼用60元貼圖乳滑？把iPhone App「滑掉」更耗電？世足賽這樣看一心多用、iPhone 15拍照大躍進

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。
中國大陸各地掀起「白紙革命（又稱白紙運動）」，被認為是繼1989年「六四天安門」事件以來規模最大的示威運動，大陸政法部門也開始調查參加該活動的民眾，並隨機在地鐵等公共場合攔查路人手機。日前有網友發現，日本迪士尼官網竟然出現「小熊維尼看A4白紙」，最低60元起就能加入「乳滑」行列。 （繼續閱讀…）
搞笑度：★★★★★
小編評語：害我也下載貼圖了，這些貼圖真的太可愛啦！
台灣蘋果（Apple）直營店目前僅開設在台北101和信義A13，外界也好奇是否還會再開第3家直營店，這一點意外地在蘋果官網曝露了消息。 （繼續閱讀…）
興奮度：★★★★☆
小編評語：天那如果是台中要開真的是太好了，不用再跑到台北直營店了。
不少人以使用蘋果（Apple）設備為榮，甚至用了iPhone、iPad等「蘋果全家餐」，一名網友就好奇，到底月薪收入多少才能享受「頂級」的Apple全餐？引起網友正反論戰，還有網友酸他這樣哪算頂級，「真的是貧窮限制你的想像」。 （繼續閱讀…）
傻眼度：★★★★★
小編評語：喜歡什麼品牌又沒關係，何必互戰啊～
日前才與蘋果（Apple）解決Twitter App下架危機的全球首富馬斯克（Elon Musk），昨（1）日宣布大腦晶片公司「Neuralink」有望在未來6個月內展開人體實驗，並提到也可能在自己的大腦裡植入電子設備。 （繼續閱讀…）
驚訝度：★★★★★
小編評語：好難想像猴子頭骨裡面有晶片可以控制…QQ。
iPhone經常標榜持久的電池使用時間，然而許多用戶仍會抱怨掉電速度快，恐怕是因為你的「這個小習慣」導致電被悄悄偷走。 （繼續閱讀…）
驚訝度：★★★★☆
小編評語：我常常沒用就會把App滑掉耶，難道更耗電？
是不是感受到蘋果（Apple）iPhone 14 Pro系列不好搶了呢？除了可看《聯合新聞網》傳授的「官網搶貨守則」外，其實日前缺貨的原因有一部分是因富士康工廠供應中斷等影響，可能導致今（2022）年減少生產600萬台iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max。因此不少果粉想等待明年推出的iPhone 15，也傳出鏡頭有更不一樣的變化。 （繼續閱讀…）
驚喜度：★★★☆☆
小編評語：現在已擁有iPhone 14 Pro Max了（被打）…看到iPhone 15新消息我會冷靜下來的！！！
2022卡達世界盃足球賽（FIFA World Cup Qatar 2022）已於台北時間21日凌晨開踢，不少人熬夜就是為了看球員精彩的表現。不過有一名網友表示，想看世足賽但又「想做其他事」，詢問是否能讓比賽畫面一直存在於「右上角」的方法，吸引內行人留言教學，驚其他網友直呼自己根本是「原始人」。 （繼續閱讀…）
實用度：★★★★☆
小編評語：這樣就可以隨時一心多用不怕看不到精彩畫面了。
沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。
日前才與蘋果（Apple）解決Twitter App下架危機的全球首富馬斯克（Elon Musk），昨（1）日宣布大腦晶片公司「Neuralink」有望在未來6個月內展開人體實驗，並提到也可能在自己的大腦裡植入電子設備。
迪士尼稍早公布名為「FRAN」 (face re-aging network)的人工智慧影像技術，將能精細地將影片中演員面容變老或變年輕，甚至可由後製人員手動調整結果，藉此符合預期效果。
雖然不像先前傳聞將推出更聰明、可能改變AI產業的GPT-4類神經網路語言模型，OpenAI稍早公布的自然語言對話語言模型ChatGPT，則是能因應人類口語文字內容自動產生相應自然對話。
距離2017年首次亮相之後，Tesla終於宣布電動卡車Semi開始交車，首波100輛將交給百事 (PepsiCo)。
彭博新聞報導指稱，蘋果計畫用於其混合視覺頭戴裝置的作業系統，將會以「xrOS」為稱。
共 0 則留言
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言