歐盟表示將同意一般民航飛機內開放使用5G網路通訊

在近期對外公布資訊中，歐盟將同意一般民航飛機內開放使用5G網路通訊服務，同時也說明最快在2023年6月底前開放一般道路行駛車輛使用5GHz頻段進行連網。

歐盟內務市場及服務專員Thierry Breton表示，隨著5G網路技術推動各項應用服務發展，預期在一般民航飛機內開放使用5G網路通訊服務，將能帶動更多市場發展可能性。

雖然歐盟並未特別說明具體作法，但預期也會比照SpaceX的Starlink低軌道衛星網路服務，藉由機內微型基站方式提供5G連網訊號，本質上可能還是會透過衛星方式進行傳輸，因此實際連接表現還是會受到當下的衛星訊號連接情況而定。

而在歐盟將開放一般民航飛機內開放使用5G網路通訊服務，或許未來更多地區的民航管理機構也會跟進相同作法，讓使用者能在飛機運行期間直接使用5G網路服務上網。

除此之外，歐盟也說明最快在2023年6月底前開放一般道路行駛車輛使用5GHz頻段進行連網，藉此推動智慧車輛、自駕車等技術應用發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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