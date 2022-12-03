前Qualcomm執行長與前Intel副總裁加入Arm董事會

繼日前宣布有iPod之父稱號的Tony Fadell加入董事會，Arm稍早再次宣布包含前Qualcomm執行長Paul Jacobs，以及前Intel副總裁暨數據中心與人工智慧業務總經理Rosemary Schooler均加入成為董事會成員。

Arm執行長Rene Haas表示，未來將藉由Paul Jacobs及Rosemary Schooler過去在業界豐富歷練，讓Arm董事會成員更具多元性，並且協助Arm在半導體生態站穩領先地位，同時也將作好接下來的上市準備。

在先前NVIDIA收購失利之後，Arm便持續著手準備恢復上市，而接連由Tony Fadell、Paul Jacobs及Rosemary Schooler加入，Arm預期將使董事會結構更加穩健，同時也能因應公司恢復上市後的營運方針擬定。

而Paul Jacobs本身為Qualcomm共同創辦人Irwin Jacobs之子，本身從基層工程人員做起，並且在2005年擔任Qualcomm執行長，並且在2013年任命Steve Mollenkopf接任執行長之後，便從2014年專注擔任Qualcomm董事長，但在2018年由博通惡意收購時被免除執行董事長職位，雖然曾計畫將Qualcomm私有化，最終卻未能順利實現，後續則是創立無線技術新創公司XCOM Labs。

Rosemary Schooler過去曾在Intel任職超過33年，並且擔任Intel副總裁暨數據中心與人工智慧業務總經理，負責Intel物聯網產品銷售相關業務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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