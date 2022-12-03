建構元宇宙發展 Epic Games推出能將手機照片轉為3D模型的app

Epic Games稍早宣布推出名為RealityScan的iOS平台app，讓使用者能將手機相機拍攝影像轉成高解析度3D模型。

此款app目前以免費形式提供下載使用，分別支援iPhone及iPad使用，Android版本則會在之後推出。其背後技術源自Epic Games收購的影像運算軟體Capturing Reality，讓使用者能輕易透過手機鏡頭拍攝影像後，輕易地轉換成高解析度3D模型，並且能透過Sketchfab平台輸出用於遊戲、虛擬實境平台，甚至能結合線上交易轉售。

依照說明，使用者在透過Epic Games帳號登入RealityScan服務之後，即可透過環繞被攝物品拍攝至少20張照片，即可完成3D模型建立。而在拍攝過程，RealityScan服務也會透過綠色、黃色或紅色告知拍攝完整度，讓使用者能知曉哪些部分需要重新拍攝。

而完成拍攝後，系統就會透過線上雲端運算方式將多張影像合成3D模型，使用者也能針對完成結果進行檢視，確認是否有合成錯誤，或是未正確拍攝情況。

不過，畢竟只是透過手機鏡頭拍攝被攝物品外觀，多少還是會有些限制，例如表面有反光、潮濕情況就可能會造成誤判，而拍攝環境背景太複雜也會影響系統判斷，建議還是以線條構成相對簡單、大面積、同時所處環境光線相對簡單的物品為主。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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