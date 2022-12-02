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Dyson以約新台幣1022.54億元擴大投資軟體及數據技術人才 打造更具智慧化產品

聯合新聞網／ 楊又肇
▲Dyson Zone空氣淨化耳機，就是Dyson以數據為導向打造的其中一款具自動化運作特性產品
▲Dyson Zone空氣淨化耳機，就是Dyson以數據為導向打造的其中一款具自動化運作特性產品

Dyson宣布，未來將以27.5億英鎊 (約新台幣1022.54億元)展開未來5年投資計畫，將開發能以軟體及數據科學，配合連線功能進行自我改進的產品，同時也將擴大軟體開發人員與數據科學家成員規模，並且協助規劃未來10-15年間預計上市的全新智慧化產品。

Dyson預期讓軟體團隊成員規模在未來10年內擴大10倍，並且計畫藉由軟體與數據技術，配合現有機器人工程團隊技術資源，打造更具智慧化產品。

依照Dyson首席工程師Jake Dyson說明，結合軟體與數據技術，將使Dyson旗下空氣清淨機、無線吸塵器等產品更容易精準偵測空氣中的微粒、污染物，進而自動判斷是否增加吸力或清潔力道，藉此讓所處環境空氣可以變得更乾淨，清潔工作也能變得更有效率。

過去10年中，Dyson已經在英國、新加坡、馬來西亞、菲律賓、中國及波蘭，將軟體及連線型產品團隊規模擴大超過10倍，同時軟體工程師也持續與數據科學家、機器人科技、電子硬體及機器學習工程師合作，藉此讓Dyson產品可以變得更具智慧化，同時也能透過數據演算讓產品電池、馬達運作效率最佳化，並且延長產品使用壽命。

目前軟體技術人員成為Dyson研發重要部分，甚至在年輕、剛畢業就加入Dyson的工程人員中，有多達45%比例負責軟體開發項目，而非像過往更偏重機械相關工程人員招募。

▲要讓產品更具智慧化，蒐集有用數據是相當重要的一個步驟
▲要讓產品更具智慧化，蒐集有用數據是相當重要的一個步驟

以Dyson現行產品設計發展，將以數據為導向，例如過去推出支援網路連線的空氣清淨機，讓使用者能透過產品上的螢幕或MyDyson app即時了解家中空氣品質，背後其實就是透過位於全球超過400萬台的Dyson空氣清淨機蒐集數據，藉此繪製全球室內空氣品質圖表，並且能透過這些數據調整空氣清淨機運作方式，同時也能提醒使用者當前空氣變化。

▲透過app與裝置連接，藉此持續紀錄空污等數據變化資料
▲透過app與裝置連接，藉此持續紀錄空污等數據變化資料

▲透過各地蒐集資料進行數據分析，即可理解空污所造成影響，以及如何讓空氣清淨機可以如何更有效率運作
▲透過各地蒐集資料進行數據分析，即可理解空污所造成影響，以及如何讓空氣清淨機可以如何更有效率運作

而Dyson在今年3月揭曉的Dyson Zone空氣淨化耳機，本身不僅是以數據為基礎打造，未來更計畫透過更貼近使用者的數據資料，更清楚繪製更完整的各地空污情況，甚至也能紀錄各地噪音影響表現。

在此之前，Dyson也在2019年打造Dyson空氣品質偵測背包，透過250名學童背負這款內建懸浮微粒及氣體偵測感應器、GPS定位裝置的特殊背包，持續紀錄往返校園，以及行走在倫敦街頭時的空污情況，後續更使31%參與紀錄的學童改變往返學校的路線，藉此減少接觸污染空氣機率。

另外，在倫敦瑪麗王后學院所領導的CAPPA計劃中，Dyson更將其空氣品質偵測背包用於撒哈拉以南的非洲國家，包括迦納、馬拉威、奈及利亞、南非、坦尚尼亞、烏干達和辛巴威，藉此紀錄當地空污問題與兒童哮喘發病率的關係。

▲Dyson在2019年打造的Dyson空氣品質偵測背包，可以視為Dyson「第一款智慧穿戴裝置」
▲Dyson在2019年打造的Dyson空氣品質偵測背包，可以視為Dyson「第一款智慧穿戴裝置」

在未來發展規劃中，Dyson認為將能藉由數據導向方式打造更好產品，同時也認為能以軟體定義方式提高產品使用效率，並且延長產品使用生命週期，甚至能減少對環境產生不良影響。

未來為期5年的27.5億英鎊投資計畫，目標將在2025年讓產品組合增加1倍，並且讓其產品能結合軟體與連線方式發揮核心功能，更能藉由數據持續改進使用效率，讓產品變得更具智慧化，同時也能有更好使用體驗。

▲未來發展將不再只是著重機械化工程，而更聚焦軟體、數據與網路連線應用技術
▲未來發展將不再只是著重機械化工程，而更聚焦軟體、數據與網路連線應用技術

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

空氣品質 空氣清淨機

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