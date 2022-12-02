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Google搜尋紀念祂！紀念發明遊戲卡匣、改變遊戲產業的工程師Jerry Lawson的82歲冥誕

聯合新聞網／ 楊又肇

Google 12月1日在搜尋首頁放上具互動遊玩功能的Google塗鴉內容，並且以發明遊戲卡匣的工程師Jerry Lawson為主題，藉此迎接其82歲冥誕。

Jerry Lawson出生於1940年12月1日，從小在美國紐約布魯克林區長大，父親是熱愛科學技術的碼頭工人，母親則在教師協會任職，因此也讓Jerry Lawson從小有高度學習熱忱，甚至在13歲就取得業餘無線電執照，並且在自己房間設立無線電台。

而Jerry Lawson在30歲加入位於舊金山的Fairchild Semiconductor半導體公司擔任應用工程顧問，同時也在自家車庫打造一款名為「Demolition Derby」的投幣式街機，後續更在1976年打造名為「Fairchild Channel F」的遊戲主機，並且創造第一款電子遊戲卡匣。

在1980年離開Fairchild Semiconductor半導體公司，並且創立遊戲開發公司Videosoft之後，Jerry Lawson帶領團隊開始針對1980年盛行的Atari 2600遊戲主機打造遊戲。

由於創造電子遊戲卡匣，進而帶動後續可交換遊戲的遊戲主機發展，甚至造就任天堂紅白機流行風潮，Jerry Lawson在2011年獲得國際遊戲開發協會IGDA頒發產業先驅榮譽獎項，但後續卻因為糖尿病併發症過世。

在此次由Google推出具互動遊玩功能的塗鴉內容中，不僅讓眾人更了解Jerry Lawson生平，更透過可選擇不同遊戲「卡匣」，甚至自行編輯關卡內容等方式進行遊玩。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

半導體 舊金山 團隊

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