快訊

國1北上高雄段貨櫃車衝出外邊坡翻覆 回堵16公里

首爾「白紙運動」聲援現場：中國留學生的衝擊醒悟？

【早晨財經速解讀】0056填息成功 本次僅花32天 價差能賺回來?

推特App下架全是誤會？馬斯克前進蘋果總部與庫克會談

聯合新聞網／ 楊又肇

先前Elon Musk曾透露蘋果威脅將Twitter從App Store下架，在稍早則表示自己在蘋果總部與蘋果執行長Tim Cook進行會談，並且說明已經化解Twitter將被從App Store下架的「誤會」。

依照Elon Musk在個人推文中表示，Tim Cook明確表示蘋果從未考慮將Twitter從App Store下架。不過，Elon Musk並未解釋先前為何會有蘋果威脅將把Twitter從App Store下架的看法。

至於為了讓廣告業者放心繼續在Twitter投放廣告，Twitter稍早更進一步強調在Twitter 2.0政策中，依然會將言論自由擺在第一順位，但並非任意放縱不實消息傳播，因此雖然開始恢復先前被禁的帳號使用權，依然會透過降低違規內容呈現排序，讓更有價值的內容可以優先被眾人觀看，避免假新聞、暴力言論等負面內容產生不良影響，而非一昧透過禁止方式限制言論自由。

但Twitter的說明，是否能說服原本的廣告業者繼續投放內容，目前暫時還無法確認，尤其在越來越多主要廣告業者紛紛從Twitter撤離，使得Twitter主要營收明顯受到影響，接下來是否能透過其他業務，例如Twitter Blue訂閱方案增加更多營收，現在也很難說得準。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

廣告 言論自由 假新聞

延伸閱讀

邀請馬斯克訪烏！澤倫斯基：親眼看完再談如何跟俄軍停戰

與庫克和解了！馬斯克赴蘋果總部 說推特不會被下架

馬斯克自傲Twitter新註冊用戶人數創新高 有望推出「推特2.0」計畫

馬斯克超狂！Twitter若被蘋果或Google下架：我要出專屬手機

相關新聞

Google Play台灣年度榜單出爐 這款App奪冠、「賽馬娘」獲最佳遊戲

2022年度Google Play台灣年度榜單出爐，讓準時起床使用者解鎖故事新章節的Book Morning！奪下年度最...

蘋果官網自洩第3間直營店在台中？網一面倒指這裡「最適合開店」

台灣蘋果（Apple）直營店目前僅開設在台北101和信義A13，外界也好奇是否還會再開第3家直營店，這一點意外地在蘋果官網曝露了消息。

彭博：蘋果開始註冊商標 預示MR頭戴裝置即將亮相

蘋果正加快混合實境頭戴式裝置的開發進度。知情人士透露，蘋果已將其搭載的軟體改名，且在多國提前註冊商標。如此預作準備，顯示...

康寧曝新款強化玻璃Gorilla Glass Victus 2 在瀝青表面這高度「更耐摔」

距離上次在2020年推出第一款兼具耐摔、抗刮特性的強化玻璃Gorilla Glass Victus之後，康寧12月1日宣布推出下一款Gorilla Glass Victus 2，更進一步強化耐摔特性，並且提升裝置掉落在混凝土表面時的防護效果。

推特App下架全是誤會？馬斯克前進蘋果總部與庫克會談

先前Elon Musk曾透露蘋果威脅將Twitter從App Store下架，在稍早則表示自己在蘋果總部與蘋果執行長Tim Cook進行會談，並且說明已經化解Twitter將被從App Store下架的「誤會」。

UN全球網路評估報告出爐 10歲以上人口3/4有手機

聯合國國際電信聯盟（ITU）今天發布一份報告，對於區域及全球手機持有情況的首度評估顯示，目前10歲以上人口之中近3/4持...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。