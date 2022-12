推特App下架全是誤會？馬斯克前進蘋果總部與庫克會談

先前Elon Musk曾透露蘋果威脅將Twitter從App Store下架,在稍早則表示自己在蘋果總部與蘋果執行長Tim Cook進行會談,並且說明已經化解Twitter將被從App Store下架的「誤會」。

依照Elon Musk在個人推文中表示,Tim Cook明確表示蘋果從未考慮將Twitter從App Store下架。不過,Elon Musk並未解釋先前為何會有蘋果威脅將把Twitter從App Store下架的看法。

至於為了讓廣告業者放心繼續在Twitter投放廣告,Twitter稍早更進一步強調在Twitter 2.0政策中,依然會將言論自由擺在第一順位,但並非任意放縱不實消息傳播,因此雖然開始恢復先前被禁的帳號使用權,依然會透過降低違規內容呈現排序,讓更有價值的內容可以優先被眾人觀看,避免假新聞、暴力言論等負面內容產生不良影響,而非一昧透過禁止方式限制言論自由。

但Twitter的說明,是否能說服原本的廣告業者繼續投放內容,目前暫時還無法確認,尤其在越來越多主要廣告業者紛紛從Twitter撤離,使得Twitter主要營收明顯受到影響,接下來是否能透過其他業務,例如Twitter Blue訂閱方案增加更多營收,現在也很難說得準。

Good conversation. Among other things, we resolved the misunderstanding about Twitter potentially being removed from the App Store. Tim was clear that Apple never considered doing so.