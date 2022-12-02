推特App下架全是誤會？馬斯克前進蘋果總部與庫克會談
先前Elon Musk曾透露蘋果威脅將Twitter從App Store下架，在稍早則表示自己在蘋果總部與蘋果執行長Tim Cook進行會談，並且說明已經化解Twitter將被從App Store下架的「誤會」。
依照Elon Musk在個人推文中表示，Tim Cook明確表示蘋果從未考慮將Twitter從App Store下架。不過，Elon Musk並未解釋先前為何會有蘋果威脅將把Twitter從App Store下架的看法。
至於為了讓廣告業者放心繼續在Twitter投放廣告，Twitter稍早更進一步強調在Twitter 2.0政策中，依然會將言論自由擺在第一順位，但並非任意放縱不實消息傳播，因此雖然開始恢復先前被禁的帳號使用權，依然會透過降低違規內容呈現排序，讓更有價值的內容可以優先被眾人觀看，避免假新聞、暴力言論等負面內容產生不良影響，而非一昧透過禁止方式限制言論自由。
但Twitter的說明，是否能說服原本的廣告業者繼續投放內容，目前暫時還無法確認，尤其在越來越多主要廣告業者紛紛從Twitter撤離，使得Twitter主要營收明顯受到影響，接下來是否能透過其他業務，例如Twitter Blue訂閱方案增加更多營收，現在也很難說得準。
Good conversation. Among other things, we resolved the misunderstanding about Twitter potentially being removed from the App Store. Tim was clear that Apple never considered doing so.— Elon Musk (@elonmusk) November 30, 2022
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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