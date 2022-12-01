UN全球網路評估報告出爐 10歲以上人口3/4有手機
聯合國國際電信聯盟（ITU）今天發布一份報告，對於區域及全球手機持有情況的首度評估顯示，目前10歲以上人口之中近3/4持有手機，這為民眾更廣泛使用網路開拓了可能性。
法新社報導，這份報告指出，2022年全球10歲以上人口有73%持有手機，並稱「手機是使用網路的最普遍途徑，手機持有率可作為網路可用性及使用機會的指標」。
但報告警告，手機持有率仍然高於網路使用率，尤其是在低所得國家。
國際電信聯盟經濟學家蓋格（Thierry Geiger）告訴法新社，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發第一年的2020年，全球上網人數也出現大幅增長。
國際電信聯盟表示，毫不意外地，富裕國家的手機持有率最高，目前大約95%人口持有手機，而低所得國家持有率最低，僅約49%。
國際電信聯盟指出，全球約有1/3人口從未上過網，但上網人數持續攀升，全球估計有66%人口、約53億人正使用網路。
報告也顯示，全球行動寬頻服務中位數價格從去年占人均國民所得毛額（GNI）的1.9%，降至目前的1.5%，但對於大多數低所得經濟體的一般消費者而言仍太高，這些國家民眾在基本行動數據方面的平均花費占其平均收入9%。
國際電信聯盟呼籲，所有國家都應確保寬頻連接費用是可負擔的，也就是讓費用低於人均GNI的2%。
儘管連線費用看似持續下降，但蓋格警告，其他生活必需品的花費增加，可能會讓許多人被迫「下線」。
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