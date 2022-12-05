Apple 釋出 iOS 16.1.2 更新 改進電信商相容性與優化車禍偵測
Apple 蘋果釋出 iOS 16.1.1 最新作業系統，這次更新主要特別改進與電信商的相容性，同時針對 iPhone 14 和 iPhone 14 Pro 機型的車禍偵測功能進行優化。
由於有多起報告顯示，iPhone 14 和 iPhone 14 Pro 用戶在遊樂園玩雲霄飛車或其他激烈的遊樂設施時，會啟動車禍偵測；這次的優化或許就能讓 iPhone 14 使用者能好好享受雲霄飛車的樂趣。
另外，有傳聞 Apple 蘋果將在 12 月推出 iOS 16.2 正式版，預計會加入 Freeform App 無邊記 App，讓使用者能進行協作。
iOS 更新方法
如果你不知道該怎麽做才能升級的話，有三種方式可以升級，大家可以依照自己的需求，點選下方教學依照步驟輕鬆升級喔：
1.使用電腦透過 iTunes 來手動更新的話，可以參考「透過 iTunes 快速將 iPhone、iPad 或 iPod touch 升級成 iOS 8 操作系統！」
2.想要採用 OTA 升級的話，行動電話需要有足夠的空間，才可以升級喔！同時可以參考「教你快速用 OTA 將 iPhone / iPad / iPod touch 升級成 iOS 8 操作系統！」
3.另外，也可以下載 IPSW 檔等有空在進行升級！下載連結 『Apple iOS 16.1.2 更新釋出，各機種韌體 IPSW 版本直接下載點列表』
《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》
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