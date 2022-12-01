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Google Play台灣年度榜單出爐 這款App奪冠、「賽馬娘」獲最佳遊戲

中央社／ 台北1日電
2022年度Google Play台灣年度榜單出爐。圖／路透社資料照
2022年度Google Play台灣年度榜單出爐。圖／路透社資料照

2022年度Google Play台灣年度榜單出爐，讓準時起床使用者解鎖故事新章節的Book Morning！奪下年度最佳應用程式；讓玩家以訓練員身分和賽馬共同成長的「賽馬娘PrettyDerby」獲選年度最佳遊戲。

2022年度Google Play台灣最佳遊戲、最佳應用程式榜單今天公布，共有15款應用程式和30款遊戲上榜。

Google在官方部落格發文指出，台灣團隊Fourdesire秉持「玩樂」結合「遊戲」的初衷，推出BookMorning!，讓準時起床的使用者才能解鎖故事新章節，把好奇心轉為早起的驅動力，奪下台灣、香港兩地「年度最佳應用程式」，以及美國、加拿大「最佳生活幫手應用程式」、巴西「最具潛力應用程式」的榮譽入圍獎。

串流影音服務Disney+提供台灣影集、韓國綜藝節目和日本動畫等多種亞洲獨家原創內容，滿足不同觀眾需求，獲得使用者青睞，被票選為Google Play「年度最受歡迎應用程式」。

在遊戲方面，「賽馬娘Pretty Derby」能讓玩家以訓練員身分和賽馬共同成長，研究場地和策略、贏得目標賽事，帶給玩家與眾不同的體驗，獲得「年度最佳遊戲」，也被玩家選為「年度最受歡迎遊戲」。

Fourdesire創辦人兼執行長陳威帆表示，Fourdesire透過Google Play連結全球的使用者，今年與赤燭遊戲合作推出Book Morning!，讓Fourdesire能夠涵蓋生活的多種面向，一起用玩心把生活過得更好。

此外，Google Play首度推出「年度最佳MIT」榜單，有5款遊戲入選，包括經典音樂遊戲DEEMO的續作DEEMO II、翻牌消除手遊「Gang Start：異世界極道傳說」、創新戰略遊戲「王領英雄」、2D橫向冒險解謎遊戲「貓博物館」，以及透過蟬鳴與溪流聲伴奏、陪伴玩家度過忙碌午後的「夜祭與曙光」。

Google Google Play 手遊

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