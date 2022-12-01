AWS推出針對企業端通訊 進行端到端加密的Wickr服務

AWS在此次re:Invent 2022活動公布端到端加密的企業通訊服務Wickr，將使企業及政府機構能以更安全形式進行線上通訊，避免遭有心人士進行側錄。

由於Wickr服務採用特殊加密機制，不僅只讓特定對象存取傳送訊息、檔案、語音通話與視訊會議內容，所有傳輸資料都會透過唯一的AES加密金鑰，以及ECDH公鑰進行加密，收訊者必須透過專屬金鑰搭配預先設定裝置才能解密存取，藉此避免非通訊對象存取內容，或是由他人進行側錄。

而Wickr服務支援一對一或多對多通訊模式，管理人員亦可針對通訊內容進行管理，或是將通訊內容予以保留，所有留存資訊將無法由AWS在內外部單位存取，本身機制也符合美國資訊自由法，以及監管機構相關要求，並且對應多數企業資訊安全稽核規定。

其中，為了確保Wickr服務安全性，AWS更將Wickr安全訊息傳輸協定，以及用戶端安全訊息協定程式編碼公開，讓大眾社群隨時進行檢視。至於資料留存可以選擇透過Amazon EC2執行個體或其他位置進行存放，而留存資料若要增加其他內容時，同樣需要透過交換用金鑰進行比對，藉此確保資料並非由外部人員進行竄改。

目前Wickr服務已經先在AWS位於美國東北維吉尼亞區域上線，預期未來也會繼續擴展至其他服務區域。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦