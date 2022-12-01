BlackBerry宣布與AWS合作 將BlackBerry QNX即時操作系統帶到雲端
在此次re:Invent 2022活動上，BlackBerry宣布與AWS合作，將其BlackBerry QNX即時操作系統帶到雲端，藉此縮短應用此作業系統的產品進入市場所需時間。
此次宣布消息中，BlackBerry將藉由AWS搭載Graviton 2處理器的Amazon EC2執行個體，執行其BlackBerry QNX即時操作系統，並且能與人工智慧數據平台BlackBerry IVY結合運作，藉此加快透過此作業系統環境開發產品進入市場速度。
而透過此解決方案，將能加快更多任務執行導向的嵌入式連網裝置，或是連網智慧車載平台應用發展，同時也能協助BlackBerry透過雲端形式建構更多應用服務。
目前此解決方案已經提供給特定主機商，以及首波供應商使用，例如總部位於義大利米蘭的車輛技術供應商Marelli，現在便已經試用此解決方案，藉此用於下一代汽車技術開發。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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