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蘋果推出重新設計Replay介面 讓使用者更了解自己在Apple Music的聆聽喜好

聯合新聞網／ 楊又肇

蘋果宣布在Apple Music串流音樂服務推出重新設計的Replay介面，讓使用者能容易了解個人平常喜愛聆聽歌曲、藝人、專輯與音樂類型，同時也公布Apple Music年終排行榜，分別聚焦2022年度熱門歌曲、熱門Shazam辨識歌曲，以及熱門健身歌曲與閱讀次數最多的歌詞。

重新設計的Replay介面，將可透過「music.apple.com/tw/replay」網址開啟，並且在登入個人Apple Music服務使用的Apple ID，即可檢視個人過去聆聽音樂喜好等洞察資料。

不過，使用者必須累積足夠的音樂聆聽量，才能透過Replay介面頁面檢視個人聆聽統計資料，同時也能與他人分享。

目前重新設計的Replay介面將在Apple Music服務上線的169個國家地區，透過39種在地化語言介面提供使用，同時蘋果也強調Replay介面同樣遵循蘋果隱私規範，不會將所有統計資料用於行銷、宣傳，或是廣告內容，所有資料除了使用者自行分享給他人之外，包含蘋果及其他Apple Music服務使用者都無法存取。

而在今年公布的Apple Music服務年終排行榜，其中由The Kid LAROI及Justin Bieber 合作作品《STAY》成為今年度熱門歌曲榜單排名第一，這首於2021年夏季推出歌曲，在「每日Top 100：全球」榜單連續蟬聯51天，並且從推出以來均未跌出「每日Top 100：全球」榜單，更在全球69個國家地區登上「每日Top 100」榜單第一名。

另外，嘻哈音樂持續稱霸「熱門歌曲」排行榜，在年度前100名歌曲中總計佔據32首。流行音樂則緊隨其後，總計有23首歌曲上榜，其後為R&B/靈魂樂，總共有11首歌曲上榜，而第四名為拉丁音樂，總計8首歌曲上榜，第五名是日本流行樂，總共6首上榜。

但閱讀次數最多歌詞排行榜的情況則明顯不同，由迪士尼電影《魔法滿屋》原聲帶中的《We Don’t Talk About Bruno》位居第一，同時在歌詞排行榜的100首歌曲中，有多達29首是非英語語言。

同時，英國DJ Joel Corry的《Head & Heart (feat. MNEK)》在健身歌曲排行榜中名列前茅，該排行榜顯示Apple Fitness+與Apple Music健身歌單的熱門歌曲。《Head & Heart》在全球53個國家地區登上「每日Top 100」榜單，並且在12個國家地區名列前20名。

Shazam辨識歌曲排行榜則由Elton John與Dua Lipa的《Cold Heart (PNAU Remix)》位居第一，這也是Elton John首度登上Shazam辨識歌曲全球排行榜榜首。這首歌曲在全球17個國家地區排行榜上排名第一，不僅為兩位歌手都創下紀錄，同時也讓兩人首次登上英國榜首。

前5名辨識歌曲排行，還包含Glass Animals的《Heat Waves》、Harry Styles的《As It Was》、Farruko的《Pepas》，以及Acraze的《Do It To It (feat. Cherish)》。

此外，Apple Music 2022年度藝人Bad Bunny更憑藉《Un Verano Sin Ti》成為第一位擁有年度最熱門專輯的拉丁藝人。破紀錄發行僅四個月後，《Un Verano Sin Ti》就已成為史上最具影響力的拉丁專輯。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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