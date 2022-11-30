蘋果官網自洩第3間直營店在台中？網一面倒指這裡「最適合開店」
台灣蘋果（Apple）直營店目前僅開設在台北101和信義A13，外界也好奇是否還會再開第3家直營店，這一點意外地在蘋果官網曝露了消息。
台灣首家蘋果直營店2017年在台北101開設、2019年於信義A13設置第2間直營店。外界傳聞蘋果第3間直營店將落腳台中，但至今未看見台中任何一處有「跡象」。不過從蘋果官網的「Apple工作機會」類別中，若以「台」字搜尋相關工作，除了跳出「台灣」、「台灣，台北」外，還出現「台灣，台中」字眼，但點入「台中」後，未出現任何職缺訊息。
據了解，以往在蘋果官網搜尋台灣新職缺時，都不曾有過「台中」字眼，而是出現「台灣的不同工作地點」，這次明確點出台中，但是否像A13為獨棟建築或是台北101一樣位在百貨內，都未獲蘋果官方證實。
該消息一出引起PTT網友興奮，紛紛猜測到底會在哪裡開店，多數網友認為，可能會在年底開幕的台中「三井LaLaport購物中心」設置第3家直營店，「又靠近火車站」、「如果是東區三井的話，感覺新建築比較能發揮設計」，也有人認為勤美綠園道和台中好市多是不錯的落腳點。還有網友開玩笑說，若真的像A13採玻璃帷幕的落地設計，「那玻璃帷幕可能要換成防彈玻璃。」
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