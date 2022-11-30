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以Intel on Demand為稱 新款Xeon伺服器處理器增加額外付費解鎖功能設計

聯合新聞網／ 楊又肇

Intel稍早宣布推出名為Intel on Demand的處理器客製化方案，將讓客戶能依照應用佈署需求額外付費解鎖處理器相關功能。

雖然處理器在一般情況下，都是針對絕大多數應用需求設計，但仍有部分客戶會有特定運算使用需求，因此Intel針對此類需求，在即將推出代號「Sapphire Rapids」、隸屬Max系列的Xeon Scalable可擴展伺服器處理器加入可額外付費解鎖設計，讓客戶能藉此開啟特定加速運算功能。

這樣的設計中，好處在於可讓Intel減少依照不同運算需求生產不同規格處理器的製造成本，同時也能減少客戶選擇使用處理器規格的複雜度，甚至客戶選購處理器產品之後才有特定運算需求出現時，亦可在不更換設備情況下，即可透過付費解鎖開啟新運算功能，進而佈署全新運算服務。

類似設計，其實很早就出現在能以軟體定義設計的車輛等產品，而Intel此次也將軟體定義方式納入Xeon Scalable可擴展伺服器處理器設計，預期也能帶動更多更具彈性的企業運算佈署應用模式。

在目前運算模式、企業服務佈署應用必須因應市場趨勢有更大彈性，Intel認為在伺服器處理器加入軟體定義功能，將能帶動更多佈署彈性，同時也能從中獲取更多應用發展機會。

不過，Intel方面並未公布此類伺服器處理器付費解鎖方式細節，例如是否由Intel直接提供付費解鎖服務，或是轉由伺服器製造商收取費用解鎖，而未來此項設計是否也會進一步套用在消費端處理器產品，如同過往透過Intel Upgrade Service，藉由軟體更新方式開啟桌機版處理器更多功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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