對迪士尼有興趣？執行長否認蘋果要收購

在回歸擔任迪士尼執行長後所進行首場內部員工會議中，Bob Iger否認將促成蘋果收購迪士尼的市場傳聞。

在此之前，Bob Iger曾在蘋果董事會任職多年，而不少分析師猜測其可能推動促成蘋果收購迪士尼，或許將藉此改善迪士尼虧損問題，尤其推出Diney+串流影音服務之後，即便在付費訂閱用戶人數大幅增長，卻讓迪士尼虧損持續增加。

而蘋果若收購迪士尼，將有利於其佈局串流影音市場，以及藉由內容增加更多獲利機會的發展。不過，Bob Iger則是對此傳聞予以駁斥，並且強調此類說法都只是猜測，並非事實。

Bob Iger在2020年卸下迪士尼執行長身分，在此之前則是在迪士尼任職超過20年，並且協助迪士尼完成收購皮克斯、Marvel、盧卡斯影業，以及21世紀福斯等。市場看法認為，目前Bob Iger的目標在於改善迪士尼虧損問題，因此短時間應該不會對外進行收購。

此外，依照先前迪士尼公布消息，Bob Iger回歸擔任執行長的時間為2年，在此期間將會繼續尋找適合擔任執行長的人選。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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