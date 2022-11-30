加速雲端服務運作 AWS推出新款Arm架構處理器Graviton 3E

繼去年推出第三款Arm架構自有處理器Graviton 3之後，AWS在今年度的re:Invent 2022活動上，宣布推出新款Graviton 3E處理器，同樣以Arm架構打造，同時也推出第五代Nitro硬體執行管理器，藉此提升雲端虛擬機的執行效率。

依照說明，新款Graviton 3E處理器將用於AWS新款EC2執行個體，相比前一代Graviton 3可在執行效率大幅提升，工作負載執行效率最高約可提升35%，用於金融相關運算也能提升30%執行效率。

在此次活動上，AWS也宣布推出EC2執行個體全新設計規格，分別包含C7gn、R7iz與Hpc7g，藉此對應不同機櫃整合需求。

而在虛擬化應用部分，Graviton 3E處理器可模擬成最多64組虛擬CPU，並且分配128GB記憶體容量，最快將會在2023年初開始佈署應用。

不過，針對不同企業佈署應用需求，AWS依然提供與Intel合作導入代號「Ice Lake」的Xeon伺服器處理器規格設備。

至於在新款執行個體設計部分，AWS也推出第五代Nitro硬體執行管理器，，藉此提升雲端虛擬機的執行效率，標榜在每瓦運算效能提升40%、延遲表現減少30%，並且在用電效率提升60%，讓企業建立各類虛擬化運算服務時，能以更有效率、節電形式運作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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