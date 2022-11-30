加速雲端服務運作 AWS推出新款Arm架構處理器Graviton 3E
繼去年推出第三款Arm架構自有處理器Graviton 3之後，AWS在今年度的re:Invent 2022活動上，宣布推出新款Graviton 3E處理器，同樣以Arm架構打造，同時也推出第五代Nitro硬體執行管理器，藉此提升雲端虛擬機的執行效率。
依照說明，新款Graviton 3E處理器將用於AWS新款EC2執行個體，相比前一代Graviton 3可在執行效率大幅提升，工作負載執行效率最高約可提升35%，用於金融相關運算也能提升30%執行效率。
在此次活動上，AWS也宣布推出EC2執行個體全新設計規格，分別包含C7gn、R7iz與Hpc7g，藉此對應不同機櫃整合需求。
而在虛擬化應用部分，Graviton 3E處理器可模擬成最多64組虛擬CPU，並且分配128GB記憶體容量，最快將會在2023年初開始佈署應用。
不過，針對不同企業佈署應用需求，AWS依然提供與Intel合作導入代號「Ice Lake」的Xeon伺服器處理器規格設備。
至於在新款執行個體設計部分，AWS也推出第五代Nitro硬體執行管理器，，藉此提升雲端虛擬機的執行效率，標榜在每瓦運算效能提升40%、延遲表現減少30%，並且在用電效率提升60%，讓企業建立各類虛擬化運算服務時，能以更有效率、節電形式運作。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
📢 拆穿1日假球迷！330萬人YT看假世足賽直播還High翻…全是遊戲畫面
📢 漲價的iPad 10和iPad 9買哪台？這3點決定、非全貼合螢幕恐成致命傷
📢 台灣沒在防！日本PS VR2堵黃牛祭7大「高門檻」條件預購 網友讚翻
📢 《寶可夢朱／紫》有色色BUG？丟寶可夢球意外讓主角「生大鵰」
📢 【周報】Apple Watch救台灣媽媽一命
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言