《GoodNotes 5》、《Apex英雄M》等app獲得蘋果2022年度App Store獎項

蘋果稍早公布2022年度的App Store獎項獲獎名單,其中《BeReal》讓使用者一窺親友生活的真實樣貌,而健身追蹤工具《Gentler Streak》則協助使用者在健身與休息之間取得平衡,《GoodNotes 5》則成為結合Apple Pencil應用的最佳數位筆記app,另外包含《Apex英雄M》、《籠中窺夢》、《Inscryption》等由吸引眾多玩家遊玩。

蘋果表示,今年獲獎app及遊戲均提供卓越體驗,並且產生深遠的文化影響,並且呈現App Store與蘋果裝置生態系的豐富應用可能性,因此獲得蘋果全球App Store編輯團隊青睞。

此次獲獎app分別如下:

• 年度iPhone App:《BeReal》,開發者 BeReal。

• 年度iPad App:《GoodNotes 5》,開發者 Time Base Technology Limited。

• 年度Mac App:《MacFamilyTree 10》,開發者 Synium Software GmbH。

• 年度Apple Watch App:《Gentler Streak》,開發者 Gentler Stories LLC。

獲獎遊戲分別如下:

• 年度iPhone遊戲:《Apex英雄M》,開發者 Electronic Arts。

• 年度iPad遊戲:《籠中窺夢》,開發者 X.D. Network Inc.。

• 年度Mac遊戲:《Inscryption》,開發者 Devolver。

• 年度Apple TV遊戲:《El Hijo》,開發者 HandyGames。

• 年度Apple Arcade遊戲:《Wylde Flowers》,開發者 Studio Drydock Pty Ltd.。

另外,蘋果App Store編輯團隊也挑選5款對人們生活與文化帶來顯著影響力的「文化影響力」獲獎作品,其中包含鼓勵使用者以更深度的情感進行互動、真誠地與人交流,並且向代代傳承的傳統與前人致敬,同時想像如何在現代創造一個更美好的世界。

• 《How We Feel》,開發者How We Feel Project, Inc.

《How We Feel》鼓勵用户每日簽到的方式輕鬆疏理自己的情緒,協助用戶將複雜情緒轉化為文字,並提供當下解決相關情緒的對策。

• 《Dot’s Home》,開發者Rise-Home Stories Project

《Dot’s Home》透過一個引人入勝且發人深省的時間旅行故事,突顯系統性居住不正義,以及其對有色人種社區的影響。

• 《Locket Widget》,開發者Locket Labs, Inc.

《Locket Widget》讓使用者能將原況照片直接發送至親友的主畫面,加深至親至愛間的親密交流,擺脫傳統社群媒體的壓力。

• 《Waterllama》,開發者Vitalii Mogylevets

《Waterllama》透過色彩繽紛的設計與溫馨提示,帶來創意十足的挑戰、提醒及得意角色,助用户逐步完成目標。

• 《Inua - A Story in Ice and Time》,開發者ARTE Experience

《Inua - A Story in Ice and Time》帶來引人入勝的神祕冒險,讓使用者探索歷史事件的同時,融合伊努特傳統、民間傳說與令人嘆為觀止的故事元素。

