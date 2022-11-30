《GoodNotes 5》、《Apex英雄M》等app獲得蘋果2022年度App Store獎項
蘋果稍早公布2022年度的App Store獎項獲獎名單，其中《BeReal》讓使用者一窺親友生活的真實樣貌，而健身追蹤工具《Gentler Streak》則協助使用者在健身與休息之間取得平衡，《GoodNotes 5》則成為結合Apple Pencil應用的最佳數位筆記app，另外包含《Apex英雄M》、《籠中窺夢》、《Inscryption》等由吸引眾多玩家遊玩。
蘋果表示，今年獲獎app及遊戲均提供卓越體驗，並且產生深遠的文化影響，並且呈現App Store與蘋果裝置生態系的豐富應用可能性，因此獲得蘋果全球App Store編輯團隊青睞。
此次獲獎app分別如下：
• 年度iPhone App：《BeReal》，開發者 BeReal。
• 年度iPad App：《GoodNotes 5》，開發者 Time Base Technology Limited。
• 年度Mac App：《MacFamilyTree 10》，開發者 Synium Software GmbH。
• 年度Apple Watch App：《Gentler Streak》，開發者 Gentler Stories LLC。
獲獎遊戲分別如下：
• 年度iPhone遊戲：《Apex英雄M》，開發者 Electronic Arts。
• 年度iPad遊戲：《籠中窺夢》，開發者 X.D. Network Inc.。
• 年度Mac遊戲：《Inscryption》，開發者 Devolver。
• 年度Apple TV遊戲：《El Hijo》，開發者 HandyGames。
• 年度Apple Arcade遊戲：《Wylde Flowers》，開發者 Studio Drydock Pty Ltd.。
另外，蘋果App Store編輯團隊也挑選5款對人們生活與文化帶來顯著影響力的「文化影響力」獲獎作品，其中包含鼓勵使用者以更深度的情感進行互動、真誠地與人交流，並且向代代傳承的傳統與前人致敬，同時想像如何在現代創造一個更美好的世界。
• 《How We Feel》，開發者How We Feel Project, Inc.
《How We Feel》鼓勵用户每日簽到的方式輕鬆疏理自己的情緒，協助用戶將複雜情緒轉化為文字，並提供當下解決相關情緒的對策。
• 《Dot’s Home》，開發者Rise-Home Stories Project
《Dot’s Home》透過一個引人入勝且發人深省的時間旅行故事，突顯系統性居住不正義，以及其對有色人種社區的影響。
• 《Locket Widget》，開發者Locket Labs, Inc.
《Locket Widget》讓使用者能將原況照片直接發送至親友的主畫面，加深至親至愛間的親密交流，擺脫傳統社群媒體的壓力。
• 《Waterllama》，開發者Vitalii Mogylevets
《Waterllama》透過色彩繽紛的設計與溫馨提示，帶來創意十足的挑戰、提醒及得意角色，助用户逐步完成目標。
• 《Inua - A Story in Ice and Time》，開發者ARTE Experience
《Inua - A Story in Ice and Time》帶來引人入勝的神祕冒險，讓使用者探索歷史事件的同時，融合伊努特傳統、民間傳說與令人嘆為觀止的故事元素。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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