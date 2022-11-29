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Google Workspace更新 強化網頁版Gmail搜尋、Google Meet會後分享文件等功能

聯合新聞網／ 楊又肇

Google稍早針對Workspace服務用戶推出諸多更新，預計在未來15個工作天內陸續釋出，其中包含強化網頁版的Gmail搜尋功能，以及在Google Meet線上會議服務增加文件分享選項等。

其中，在網頁版的Gmail服務更新，增加可依照前一次搜尋結果，讓使用者能更容易透過搜尋找到更符合需求、更具關聯性的信件、文件，或是其他附加檔案。

另外，在Google Sheets的透視表 (Pivot Tables)則是增加可手動調整大小功能，避免欄位尺寸限制內容呈現範圍。

而在Google Meet線上會議服務增加文件分享選項，則是更方便使用者在會議結束後，透過Google Docs等服務將剛剛在會議上使用簡報、文件內容分享給相同會議參與者，同時也能節省會議後必須重新逐一寄送資料的麻煩。

因應目前越來越多人習慣透過線上形式開會，因此Google也持續強化其Workspace服務，甚至讓個人用戶也能享有原本企業版本服務功能，並且將個人服務原本僅對應15GB儲存容量，大幅增加至1TB，藉此與微軟Microsoft Teams等同類型服務競爭。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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