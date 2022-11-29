AWS跟進宣布將於2030年實現水資源正效益 改善全球用水問題

聯合新聞網／ 楊又肇

如同Google在去年宣布將於2030年減少全球水資源短缺問題，AWS稍早也在今年度的re:Invent全球大會宣布其2030年實現水資源正效益 (Water Positive/Water+)的目標，屆時回饋社區的水資源將超過自身直接營運業務用水量。

同時，AWS更宣布將在印度、英國和美國展開全新水資源補給專案，為全球社區提供急需的潔淨用水。

在此次說明中，AWS表示其在2021年的全球水資源使用效率 (WUE)達每千瓦時0.25升水，強調在用水效率領先其他雲端服務提供商，同時未來每年將公布水資源利用效率數據、回收與再利用水資源相關成果，另外也包含減少設施用水的新活動，以及新增和現有的水資源補給專案。

為了在2030年前實現Water+目標，AWS將致力推動包含提高用水效益、使用永續水源、回饋水資源供社區再利用，以及支援水資源補給專案在內四項關鍵策略。

其中在提高用水效益中，將透過物聯網等雲端運算技術分析即時用水量、識別漏水點等情況，同時更強調在愛爾蘭及瑞典的資料中心，S一年中有高達95%時間不需要用水冷卻資料中心，同時也將透過提升循環用水系統設計，藉此大幅降低冷卻用水比重。

另外，AWS在美國維吉尼亞州北部與Loudoun Water合作，透過直接蒸發冷卻技術所產生再生水冷卻資料中心運作產生熱能，並且計畫讓更多設施改用再生水進行冷卻。

而針對仍使用一般水冷降低資料中心運作產生熱能的情況，則是盡可能增加冷卻水循環使用次數，同時也將這些使用後的冷卻水可繼續用於其他用途，例如AWS在美國奧勒岡州便將96%資料中心使用過的冷卻水，用於灌溉當地種植的玉米、大豆及小麥等農作物。

除了提高用水效益，AWS也與非營利組織Water.org合作，在印度馬哈拉施特拉邦及海得拉巴，以及印尼西爪哇省向25萬人提供可安心使用的乾淨水資源及衛生設施，預計每年將為這些地區提供超過8.23億公升的水資源。

另外，AWS將改善英國泰晤士河支流水量，並且增加美國加州舊金山灣區夏季用水量，另外也與Water.org合作提供1,000萬美元資金，藉此啟動「水與氣候基金」 (Water & Climate Fund)計畫，針對亞洲、非洲及拉丁美洲的1億人口提供能抵禦氣候變化的水與衛生方案，並且將在2025年以前直接為100萬人解決用水問題，將協助解決缺水地區人口每年約30億升水用水需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

水資源 美國

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