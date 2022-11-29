NVIDIA攜手英國公費醫療照護系統 以醫療用人工智慧開放框架MONAI加快病況分析、診斷效率

今年在Computex 2022宣布以先前建在英國建造的超級電腦「Cambridge-1」，並且與英國倫敦國王學院合作的醫療用人工智慧開放框架MONAI，目前也與英國國民保健署醫院攜手合作，在英國醫療院所部署人工智慧平台，另外更與加州大學舊金山分校、辛辛那提兒童醫院與新創公司Qure.ai等醫學影像應用機構合作，將MONAI框架部署在現有醫療生態系內，藉此讓各類人工智慧應用醫學研究成果能在臨床上發揮作用。

在此之前，NVIDIA已經與英國倫敦國王學院合作，藉由超級電腦「Cambridge-1」與醫療用人工智慧開放框架MONAI，建造全球最大合成大腦影像資料庫，並且超過10萬組可免費用於研究的合成大腦影像，並且能藉由MONAI框架提高10倍運算效率，藉此加速諸如失智、帕金森氏症等腦科疾病研究。

而此次在北美放射學會RSNA 2022會議上，NVIDIA宣布與由10家英國國民保健署醫院 (NHS Trusts)合組的英國公費醫療照護系統合作，將在蓋伊和聖托馬斯醫院 (Guy’s and St Thomas’s)、國王學院醫院 (King’s College Hospital)、東肯特醫院大學 (East Kent Hospital University) 以及倫敦大學學院醫院 (University College London Hospitals NHS Foundation Trusts)等四家醫療院所佈署基於MONAI的人工智慧佈署引擎平台，藉此為每年服務超過500萬名病患的醫療專業人員提供便利的人工智慧疾病檢測工具，同時能以開源框架形式更快與醫療院所系統銜接。

同時，基於MONAI的人工智慧佈署引擎平台相關開源程式編碼，預計在12月7日透過GitHub公布開源，並且提供更多醫療單位使用。

MONAI框架自2019年推出，至今已經大幅降低研發到臨床醫療工作之間流程的複雜性，同時已經被下載使用超過65萬次，並且用於簡化醫學相關人工智慧系統建立，更可縮減原本建立人工智慧系統所需時間。

目前人工智慧已經廣泛用於改善新型冠狀病毒 (COVID-19)、乳癌、腦瘤、中風檢測，以及失智症風險的診斷，未來應用MONAI的人工智慧佈署引擎平台所建立演算法，將以無縫且安全方式與病患的醫療紀錄串接，藉此加快病況分析、診斷效率，同時提高診療正確性，而這些資料也將確保隱私安全，僅在醫院內部診療、分析研究使用。

另外，NVIDIA也宣布將透過MONAI Application Packages (MAPs)形式，將MONAI人工智慧框架快速導入醫療臨床工作流程，並且能以現行醫療技術等同標準，透過醫療機構內部設備，或是以雲端形式運作。

包含辛辛那提兒童醫院、英國國民保健署、NVIDIA Inception培育新創公司Qure.ai與SimBioSys，以及加州大學舊金山分校，目前都以此方式導入MONAI框架資源，同時簡化將人工智慧用於醫療領域的難度。

包含AWS旗下Amazon HealthLake Imaging、Google Cloud、微軟Azure與甲骨文旗下Oracle Cloud Infrastructure都已經導入MONAI Deploy在內醫療加速運算解決方案，讓更多醫療機構、研究單位能更容易佈署醫療相關人工智慧應用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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