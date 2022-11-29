下一個科技奇點…顛覆人類生活的元宇宙 各家「整合」還有很長的路要走

大家都把 2021 年稱做元宇宙元年，那麼今年已是元宇宙開元二年了。要說這期間元宇宙真的改變了人類生活什麼？顯然還沒有爆發性、深入生活的應用問世。筆者認為，那是因為產業鏈還未正式成形，從頭戴式顯示器等硬體，到應該要百花齊放的內容平台、各式各樣的功能性軟體，各產業元宇宙「拓荒」的想法至今仍如兄弟登山，各自努力中，距離「串起來」還有很長一段路要走。

科技發展史上有個名詞叫「科技奇點」，指某事件發生後，人類生活將產生天翻地覆的影響，之後的科技發展和人類對科技的理解將完全無法預測。以比較親民的例子來說，1878 年前後愛迪生把電燈商業化，讓電燈普及進入家家戶戶，從此蠟燭、燃煤等照明方式退出人類生活；1934 年左右電視工業爆炸性發展，英美都開始有固定的節目播送，一般家庭也能享受不同以往的娛樂；然後隨著 1G 到 5G 網路鋪天蓋地架設，通訊設備從黑金剛進化到智慧型手機，現今不僅人手一機，再加上 Line 等通訊軟體的便利，許多家庭甚至不再裝設室內電話，日常根本只用手機溝通了。

筆者認為，未來的奇點除了 AI 人工智慧之外，「元宇宙」也是其一。全世界都在試圖描繪元宇宙，但沒有人知道住進元宇宙後，人類會過上怎樣的生活？

2009 年的電影「獵殺代理人」描述 2025 年的世界，真實的人類只會躺在家中，透過系統控制「代理人」（也就是分身），為他們工作、生活，各種奔波。如今 2025 年就快到了，實體代理人還沒出現，元宇宙的數位分身卻已悄然形成風潮，在數位分身全面普及之前，我們決定以自身軟體公司的強項，先為「人們」打造群體活動的場景。

現在的「線上活動」軟體，諸如 Google Meet、Microsoft Teams 等，以 2D 介面贏得商務人士青睞，廣泛使用在線上會議、課程等資訊交換的用途。OSENSE SPACE 元宇宙製造所則以最拿手的 3D、XR 技術，為線上沉浸式活動打造元宇宙場景，學術性活動諸如研討會、論壇；娛樂性活動則以演唱會、追星俱樂部等為首波應用，還可以透過360環景實拍技術，把您的店舖、辦公室、所有真實場景直接複製到元宇宙中，而且室內戶外都難不倒。

筆者很喜歡的一句話是「領先一步，步步領先；領先十步，步步深淵」。各家大廠都在搶著創造頭戴式顯示器的首波普及潮，傳言蘋果的 XR 眼鏡也將在 2023 年上市，筆者預測若 2025 年軟硬體平台及內容、人文素養與風氣都到位，將是第一次人類大舉「移民」元宇宙的機會，OSENSE SPACE 元宇宙製造所領先一步打造可驅動經濟的元宇宙設施及服務，萬事俱備，只待奇點出現。

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