偷追蹤證據+1？他輸入「住家」iPhone自動給地址 內行笑：你猜對了

你也遇過嗎？日前一名網友在使用手機的地圖導航功能時，觀察到即便只有搜尋「住家」或「公司」就會自動跳出正確的地址，而他明明根本都沒有在地圖APP內輸入過相關資料，讓他嚇了一大跳。

原PO透過PTT發文表示，他在iPhone內建的地圖和Google Map輸入「住家」或「公司」，奇怪的是，明明他過去從未設定過任何地址，但系統都會跳出「自動建議」給出正確的地址，令他相當意外。

原PO納悶「難道是因為iPhone自動蒐集白天在某地待很久，或晚上都會在某個地方的資料，所以自動判斷的嗎？」貼文一出，引起網友加入討論。

內行人一看便直言，「你猜對了，就是從你停留的時間去分析的」、「AI知道你白天跟晚上重複停留在哪裡，你以為AI只是騙人的東西？」、「從停留時間去分析，手機會自己紀錄位置」、「應該是Siri建議的，因為你如果用蘋果地圖，他也會抓行事曆裡的事件地點，問你是不是要去那個地方」。

也有其他網友表示「那些分析設定都關起來啊，定位沒在用就關掉，不然真的有點恐怖」、「只有我覺得很方便嗎？難不成蘋果或Google會派人來我家做什麼嗎？」

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