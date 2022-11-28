前CD Projekt Red遊戲總監成立遊戲工作室 獲得網易投資

近期除了與諸多日本著名遊戲製作人合作，藉此擴展日本遊戲市場，網易遊戲稍早更宣布與前CD Projekt Red遊戲總監Konrad Tomaszkiewicz合作，將投資其成立遊戲工作室Rebel Wolves，使其可更專注在遊戲內容創作。

不過，Rebel Wolves方面並未透露從網易遊戲手中獲得多少投資金額。

Konrad Tomaszkiewicz是在去年5月離開CD Projekt Red，並且在今年2月宣布成立Rebel Wolves遊戲工作室，同時說明將以Unreal Engine 5遊戲引擎打造全新3A等級遊戲，主題為黑暗奇幻風格的角色扮演遊戲，預計在PC及家用主機平台推出。

從Konrad Tomaszkiewicz過去曾擔任《巫師3：狂獵》遊戲總監，以及《電馭叛客2077》產品負責人情況推測，Rebel Wolves預計打造新款遊戲作品或許也會採用開放世界觀設計，並且可讓玩家盡情自由探索。

而此次獲得網易遊戲投資，不僅代表Rebel Wolves將有額外經費支撐其遊戲內容開發，更可讓網易遊戲獲得更多市場投資機會。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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