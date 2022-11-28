每年付1200美元 賓士能讓這些電動車款「加速提升」

梅賽德斯-賓士 (Mercedes-Benz)宣布，將針對旗下電動車推出一項名為「加速提升」 (Acceleration Increase)的線上訂閱服務，將透過每年1200美元訂閱費用，即可線上「解鎖」電動車的加速模式。

這樣的設計，有點類似Tesla可在Performance車款啟用的「獵豹模式」，或是Gogoro在Gogoro SuperSport車款，都是透過軟體定義改變硬體運作模式。

在梅賽德斯-賓士此項訂閱服務中，只要啟用之後，即可解鎖所有加速功能，其中包含讓EQS系列電動車款的電機輸出功率提升20-24%，藉此提高輸出扭力，至少可讓車輛完成加速所需時間縮減0.8秒，並且對應更高加速感，從0-時速96公里加速時間也將縮減1秒。

由於主要透過軟體定義方式解鎖此項功能，因此在硬體上並不需要進行額外改裝，僅需由使用者透過線上軟體市集訂閱服務，即可完成開通。若使用者後續不再繼續付費訂閱，此項功能就會恢復關閉。

類似作法，BMW先前也曾向車主提供每月18美元訂閱的座椅加熱功能服務，但反而引來諸多使用者的批評，因此並非所有訂閱功能都能獲得使用者支持。不過，從目前越來越多車輛採用高度電動化與軟體定義設計，使得越來越多車輛應用功能都能事先完成預裝，並且透過付費解鎖方式使用，藉此形成車輛市場全新獲利模式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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