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微軟主管透露將制定龐大廣告發展計畫 讓廣告年收入可達200億美元目標

聯合新聞網／ 楊又肇

微軟廣告業務主管Rob Wilk近期受訪時表示，微軟內部制定龐大的廣告發展計畫，希望實現年收入可達200億美元目標。

實際上，除了Google、Meta、蘋果與亞馬遜，微軟同樣也在廣告業務發展許久，甚至近期與Netflix合作項目中，更計畫透過Netflix附加廣告內容的低價訂閱方案增加更多廣告營收，另外也可能計畫在Xbox遊戲平台增加廣告版面。

目前由Rob Wilk帶領的微軟廣告業務，年收入約在100億美元規模，而若微軟廣告業務如Rob Wilk說明將擴大發展，並且實現年收入超過200億美元規模，預期將超越中國騰訊，成為全球第六大數位廣告版面銷售平台。

微軟用於廣告業務的資產，包含Bing Search、Xbox、MSN網站，另外也包含先前從美國電信業者AT&T手上接收的Xandr技術資產，藉此將數位廣告藉由其他網站形成的聯播網宣傳，近期更投入垂直領域整合的廣告業務，同時更將廣告受眾網路擴展到全球66個新地區市場，而Rob Wilk說明希望更進一步簡化微軟廣告銷售流程，讓廣告業主更容易透過微軟廣告平台投放宣傳內容。

另一方面，Rob Wilk也表示將慎重考慮在Xbox平台上投放廣告的作法，尤其對於許多玩家而言，並不希望在遊戲過程被廣告內容干擾，但如果以遊戲人口與使用黏著情況來看，其實是相當合適的廣告平台，接下來預期會結合免費遊戲與雲端串流遊戲內容強化廣告業務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

廣告 資產

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