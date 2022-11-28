馬斯克超狂！Twitter若被蘋果或Google下架：我要出專屬手機

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聯合新聞網／ 楊又肇

在回應有美國保守派政治評論家、作家，以及Podcast主持人身分的Liz Wheeler (Elizabeth Wheeler)提問內容中，Elon Musk提及若Twitter被蘋果、Google從各自的軟體市集下架，將考慮自行打造Twitter專屬手機。

會有這樣的說法，在於Liz Wheeler在Twitter發文表示，若蘋果或Google將Twitter從其軟體市集服務下架，對於都能製造火箭前往火星的Elon Musk而言，應該可以輕易自行打造一款手機與蘋果、Google抗衡，甚至能吸引過半美國人放棄使用iPhone或Android手機。

而Elon Musk隨即回應表示，雖然希望這樣的情況不會發生，但如果沒有其他選擇的話，確實願意自行打造一款手機讓消費者有更多選擇。

實際上，Twitter並未有自行打造手機的計畫，從Liz Wheeler發文立場來看，顯然是說明Elon Musk本身帶動話題風向的能力，以及從執行力、財力等方面來看，確實製造一款手機對於Elon Musk並非難事，甚至打造一款足以吸引多數人支持購買的手機，以目前Elon Musk吸引眾人關注、支持情況來看，可能都是輕而易舉的事。

不過，推出一款Twittr專屬手機是否會更加有利？似乎也不見得。從早期的Facebook曾與HTC合作，推出加上Facebook服務專屬按鍵功能的手機產品HTC Salsa、HTC ChaCha，後續更推出全面融合Facebook使用介面的Facebook First、Facebook Home，雖然取得不少市場話題，最終卻未能改變手機市場，原因在於多數使用者還是會透過手機同時使用多種服務，而非僅專注使用特定社群服務。

因此即便Elon Musk計畫自行打造手機，或許不會僅針對Twitter服務打造，或許會像先前Elon Musk所說，會讓使用者可以更容易、更平等地在網路平台發表個人意見。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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