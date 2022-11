馬斯克超狂！Twitter若被蘋果或Google下架：我要出專屬手機

在回應有美國保守派政治評論家、作家,以及Podcast主持人身分的Liz Wheeler (Elizabeth Wheeler)提問內容中,Elon Musk提及若Twitter被蘋果、Google從各自的軟體市集下架,將考慮自行打造Twitter專屬手機。

會有這樣的說法,在於Liz Wheeler在Twitter發文表示,若蘋果或Google將Twitter從其軟體市集服務下架,對於都能製造火箭前往火星的Elon Musk而言,應該可以輕易自行打造一款手機與蘋果、Google抗衡,甚至能吸引過半美國人放棄使用iPhone或Android手機。

而Elon Musk隨即回應表示,雖然希望這樣的情況不會發生,但如果沒有其他選擇的話,確實願意自行打造一款手機讓消費者有更多選擇。

I certainly hope it does not come to that, but, yes, if there is no other choice, I will make an alternative phone