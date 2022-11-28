「俄羅斯Google」Yandex 傳考慮拆分境外業務、出售俄羅斯境內業務
紐約時報報導指稱，俄羅斯網路業者Yandex可能考慮拆分位於境外業務，並且將俄羅斯境內業務轉讓給其他業者，藉此延續日後發展可能性。
過去有「俄羅斯Google」之稱的Yandex，除了打造俄羅斯境內最大搜尋引擎服務，同時也打造自有瀏覽器、智慧裝置、自駕車、機器人等產品，甚至跨足餐飲外送等共享服務，但因為近期烏俄戰爭導致許多政府、業者先後對俄羅斯進行經濟制裁，因此也讓Yandex發展陷入困境，更傳出母公司IAD Investments打算撤資，避免其業務繼續受到俄羅斯制裁影響。
而金融時報相關報導指稱，Yandex目前正向俄羅斯總統普丁申請批准重組計畫，其中包含在母公司IAD Investments撤資、出售大部分在俄羅斯境內業務，轉由其他俄羅斯境內業者接手，藉此退離俄羅斯市場。但若Yandex退出俄羅斯市場發展，可能將直接衝擊俄羅斯境內網路與科技技術發展，加上目前諸多業者為了避免受到俄羅斯經濟制裁影響，目前也幾乎避免與俄羅斯有業務往來關係，因此將使俄羅斯科技發展陷入更大困境。
目前受到俄羅斯經濟制裁影響之下，Yandex在俄羅斯境內股價已經大跌62%，甚至也有數千名員工離開，加上俄羅斯加強言論自由限制，使得Yandex在今年8月宣布出售其線上新聞業務，而包贊駕車、機器學習與雲端服務也因為面臨俄羅斯制裁影響，無法推向國際市場。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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