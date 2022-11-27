禁華為、中興生產設備進口至美國 FCC稱「不可接受的國安風險」
美國聯邦傳播委員會 (FCC)以「不可接受的國家安全風險」為由，將華為及中興在內業者生產設備列為禁止進口或銷售項目。在新規定限制之下，將使導致華為及中興生產手機、伺服器等產品進口至美國境內，或是在美國境內銷售。
華為與中興原本就被美國政府及美國聯邦傳播委員會列為具有潛在威脅的清單內，甚至要求申請美國政府補助的電信業者不得採購華為或中興提供網通設備，但並未嚴格限制一般私營機構、個人使用此類產品，而此次公布新令更限制華為及中興所生產設備均無法引進美國，或是在美國境內銷售。
同時，此次新令更影響杭州海康威視數位技術 (Hikvision)，以及浙江大華技術 (Dahua Technology)等監控設備相關供應商產品銷售。
而美國聯邦傳播委員會主席Jessica Rosenworcel表示，此次頒布新令是為了確保國家安全，避免具潛在風險的網通設備在美國境內取得銷售許可，同時也計畫在未來採取更進一步舉措，避免更多具潛在威脅設備進入美國。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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