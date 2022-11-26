負責撰寫編碼內容的Twitter員工 必須每周向Elon Musk匯報工作事項、編碼行數
在取消員工可依個人需求選擇回辦公室，或是在家等地以遠距形式工作之後，Elon Musk近期開始要求負責撰寫編碼內容的員工必須遞交周報，其中包含每周工作內容，以及之後計畫完成工作事項與編寫代碼行數。
依照Elon Musk在Twitter回覆內容，顯然間接證實目前Twitter內部開始要求負責撰寫編碼的工作人員，必需在每周遞交工作內容報告，其中包含詳述每周工作內容，以及之後預計完成事項，另外也必須說明目前撰寫編碼行數等資訊。
在此之前，Elon Musk曾在接手Twitter時，要求Tesla及SpaceX的軟體工程師「協助」檢查Twitter服務背後對應編碼內容，同時更取消Twitter員工原本可依照個人意願決定是否進辦公室，或是以遠距形式工作的選擇，並且認為在高壓政策之下才能確保足夠的工作成果。
而目前Twitter大約僅剩下超過2000名的員工人數，而在Elon Musk大幅裁員之前約有7500人，不少是因為績效不佳、被視為冗員等情況被裁撤，但也有部分比例是考量公司前景而自行離開。
目前Elon Musk透露在結束現階段裁員之後，接下來將會開始對外招募工程人員與銷售人員，更強調不會將公司搬遷至德州。
Perhaps not unreasonable to know if anything was accomplished 🫶— Elon Musk (@elonmusk) November 22, 2022
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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